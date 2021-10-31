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亞州反移民警長狂挨告 2億訴訟費…納稅人埋單

編譯盧炯燊／綜合30日電
亞利桑納州馬里科帕郡前警長阿帕約因執法過當，被成千上萬人告上法庭，政府負擔的律師費即高達1億元。(美聯社)
亞利桑納州馬里科帕郡前警長阿帕約因執法過當，被成千上萬人告上法庭，政府負擔的律師費即高達1億元。(美聯社)

亞利桑納州馬里科帕郡(Maricopa County)反移民的前警長(sheriff)阿帕約(Joe Arpaio)從1996年開始共出任了六個任期，直至2016年敗選；在這六個任期裡，他涉及移民的多起訴訟已花了納稅人近2億元。

最新一起訴訟是該郡政府早先與一名餐館老闆達成庭外和解，支付310萬元；該餐館老闆聲稱阿帕約突擊搜查他的餐館時誹謗，並侵犯了他的權利。

共和黨籍阿帕約擔任警長期間，一直嚴厲打擊罪犯與非法移民監獄死亡事件、突擊搜查移民的經營地點頻頻發生；其中最受爭議的是在攝氏30度以上(約華氏90度)的高溫下，迫令囚犯穿粉紅色內褲關在帳篷內，就像以前將囚犯用鐵鏈拴在一起服勞役一樣。

亞利桑納州馬里科帕郡前警長阿帕約因執行過當，被成千上萬人告上法庭，政府負擔的律師...
亞利桑納州馬里科帕郡前警長阿帕約因執行過當，被成千上萬人告上法庭，政府負擔的律師費即高達1億元。(美聯社)

2007年，他針對移民的交通執法行動就因裁定有種族歧視，郡政府就花了1.78億元訟費及和解費；選民最終難以容忍阿帕約，他2016年敗給民主黨挑戰者，除了種族案件外，阿帕約辦公室平均每年的訟費約為420萬元。

移民維權組織一直將阿帕約的行徑，視為對社區的警示：執法人員處理移民問題不當，等於是人民的長期財政負擔。

現年87歲的阿帕約2017年在一宗訴訟中被裁定刑事蔑視罪，後來獲時任總統川普特赦；在2020年的選舉中，他捲土重來，不過仍然敗選，現在他正在競選亞利桑納州芳泉山市(Fountain Hills)市長。

在競選期間，他為自己打壓移民的做法辯護，聲稱他有責任執行法律，禁止非法移民和使用假證找工作；他也說管理監獄往往是大量訴訟的目標，在考慮到擔任警長長達24年，花費1億元納稅人金錢實在並非不合理。

在接受媒體訪問時，他聲言不會對自己任期間的做法感到遺憾，即使重新再來也會如此。

儘管法庭下令對警長辦公室對涉及種族的交通執法行動作出徹底改革，然而新警長彭佐(Paul Penzone)同樣出現問題，被執法人員攔下的西語裔駕駛，仍然受到與白人司機不同的對待。

非法移民 亞利桑納州 監獄

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