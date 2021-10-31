媒體：疑涉國會暴動 7聯邦眾議員憂遭國會傳喚

媒體報導指出，多位共和黨籍聯邦眾議員疑涉國會暴動而擔心遭國會傳喚。(美聯社)

隨著國會眾院 「1月6日國會山莊暴動調查委員會」調查進度的近一步深入，一些可能曾參與國會暴動策畫的共和黨眾議員 開始緊張自己是否會收到國會傳票；據滾石雜誌(Rolling Stone)報導，曾有受調查委員會傳喚的人士詳細說明了部分共和黨眾議員曾參與他們的事先規劃。

滾石指出，曾親自或指派高級助理參與攻占國會行動籌備討論的眾議員，包括瑪喬琳．格林(Marjorie Greene)、戈薩(Paul Gosar)、布波特(Lauren Boebert)、布魯克斯(Mo Brooks)、克勞索恩(Madison Cawthorn)、畢格斯(Andy Biggs)、高梅特(Louie Gohmert)。

對於共和黨議員可能遭傳喚，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，國會傳票權必須有「立法目的」，如果調查內容非本於立法職權，應由檢察或司法部門執行；刑事案件的訊問，不應在地方檢察官或法院以外的地方進行。

不過，歐巴馬總統的白宮法律顧問艾格斯頓(Neil Eggleston)指出，並不會只因為參與者具有國會議員的身分能豁免受調查；他說：「我想不出有什麼規定能讓涉案議員免受調查，即使有，通常也是眾院基於『迴避』的政治考量而選擇不調查自己的同僚。」

喬治城大學法學院教授李維(Joshua Levy)也說，麥卡錫的論據站不住腳，「因為這次委員會的調查範圍並非刑事犯罪，而是在確定抗議群眾是否針對國會議員、職員、財產的攻擊，以及這些攻擊對立法權造成的影響；反過來說，所有保護議員免受調查的條款，都是針對『立法行為』，因此沒有任何規定能讓議員免受此次調查。」

由於從未有過傳喚現任議員先例，委員會可能會先採取諸如「自願接受調查」等輕微手段；一名不具名的前國會職員說：「假設委員會傳喚麥卡錫，而他拒絕出席，那議長會不會真的動用警察權？波洛西(Nancy Pelosi)是個久經沙場的老議員，她很清楚這件事會帶來的政治影響，對於民主黨掌控議程的能力將是嚴重斲傷。」