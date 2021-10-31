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許多人不想與他有瓜葛…川普爭議「毒化」自己品牌

編譯洪毅／綜合30日電
冠名「川普」的華爾街40號大樓，如今卻乏人問津。(美聯社)
冠名「川普」的華爾街40號大樓，如今卻乏人問津。(美聯社)

川普」(Trump)曾經是個高級物業的代名詞，但是集團主人川普成為美國總統後，此起彼落的的爭議言行，讓品牌蒙塵，今年1月6日的國會暴動事件更是打擊；現在，川普品牌對一些人來說是如「毒藥」般的存在，集團財務狀況也不如以往。

路透報導，川普的物業從就任總統初期就有受到影響的跡象，例如位於邁阿密的川普國家多羅高爾夫度假村(Trump National Doral Miami)營收，從2015年的9200萬元降至2017年的7500萬元。

川普集團的物業去年表現得更糟糕，例如位於邁阿密的高爾夫球場營收在2020年降至4400萬元；雖然受到新冠疫情衝擊，高級地產、娛樂、旅宿業首當其衝，但是川普集團受到的打擊依然相對較深，尤其是今年1月6日國會暴動事件後。

訊息商KBRA的數字顯示，今年3月，以「川普大樓」(Trump Building)為名的地標性建築「華爾街40號」(40 Wall Street)的辦公空間使用率為84%，低於紐約市89%的平均；每平方呎的租金為38元至42元左右，也較平均的50元低。

房產仲介魯絲‧科爾普-哈柏(Ruth Colp-Haber)表示，她去年成功搓合七名客戶進駐華爾街40號，但是今年卻乏人問津，許多人根本「看都不看」，「大部分紐約租戶不想與他有瓜葛」。

前總統川普的執政風格引起爭議，連帶拖累川普集團的房地產價值，圖為川普下台後即出售...
前總統川普的執政風格引起爭議，連帶拖累川普集團的房地產價值，圖為川普下台後即出售的華府川普飯店。(美聯社)

資產管理公司HVS營運長維琪‧李奇曼(Vicki Richman)也說，許多開發商未來可能也會迴避掛上「川普」的名號，畢竟他們「可以有不同的選擇」。

訊息商KBRA及Trepp的報告指出，華爾街40號已經進入地產業界的「違約觀察名單」；根據報告說法，今年第一季的償債比率(Debt-service coverage ratio)已經低至該物業的現金流無法償付所有債務的水平。

川普集團的債務不僅止於華爾街40號，例如位於華府的川普國際飯店(Trump International Hotel)自2016年來，已累計虧損超過7300萬元。

雖然德意志銀行(Deutsche Bank)長期為川普集團融資，但根據來自高層的消息來源，德銀現在不但無意與集團再開展開更多業務，也不打算展延2023年、2024年陸續到期的融資。

南卡羅來納大學餐旅學教授史密斯(Scott Smith)表示，「川普」曾經象徵著豪華品牌，但是「當川普踏入政治後，他卻把這個品牌帶往完全不同的方向」。

川普 華爾街 紐約市

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