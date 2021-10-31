國會暴動敏感檔案 川普興訟阻曝光

川普興訟，要求國家檔案館不得把他任內的有關文件交給國會調查委員會。(美聯社)

國家檔案及紀錄館30日向法院申報前總統川普 興訟，聲稱有行政特權不能公布的檔案項目，例如與1月6日國會暴動相關的電話通聯、川普幕僚長所撰演講稿及手寫便條等；兩黨66位前國會議員稍早也聯名發表意見顧問書，要求華府聯邦地方法院駁回川普所提之訴。

美聯社報導，川普興訟，制止國家檔案館向眾院 調查暴動委員會提供那些文件，此外還有數千份檔案；拜登總統則認定，拒絕提交相關文件「不符國家利益」，因而拒絕對川普聲請的檔案主張有行政特權。

國家檔案及紀錄館(National Archives and Record Administration)反對川普興訟，故於30日向法院申報檔案項目，館方已著手找出川普時代的紀錄，以因應眾院調查委員會長13頁、範圍甚廣的申請要求。

國家檔案及紀錄館白宮 連絡處主任列斯特(Billy Laster)於申報文件中指出，川普試圖擋下的特別檔案裡，有30頁「總統每日日記、行程安排、指出哪些人前來白宮的會面資訊、活動日誌、通聯紀錄」、總機的轉接核對表而指出誰打電話給總統、副總統，均明定或包括2021年1月6日；13頁的「演講、談話草稿」；攸關2021年元月6日事件的通訊；取自白宮前幕僚長梅杜斯檔案的三張手寫便條，與1月6日事件有關。

國會調查委員會要求白宮交出川普任內的相關文件，以查明他與國會暴亂事件的關係。(美聯社)

兩黨66位前國會議員 促法院駁回川普所提之訴

但兩黨前國會議員日前聯名發表意見顧問書，要求華府聯邦地方法院駁回川普所提之訴。川普及其律師群在訟狀裡主張，調查委員會的要求太過空泛，不具立法目的，取閱文件勢將削弱憲法，另也沒給川普團隊足夠時間審核文件聲請。

兩黨已退休國會議員們認為地院該駁回川普之訴，如此委員會才能繼續調查；他們主張1月6日暴動案，真正攻擊到民主體制及憲法，其實「不必聲請文件，都該調查此一武力攻打我國民主的事件。」

這群前國會議員另駁斥川普指委員會行動不具立法目的的說法；意見顧問書中寫道，國會「依多條憲法條款，擁有廣泛立法權，以制定法律，因應在此之前沒想過的我國憲政體制弱點，上個冬季諸多事件對此便有所揭露。」

意見顧問書再寫道，「國會有能，得行使憲法賦予的那些權威，以免參議員、眾議員、副總統，連同他們的幕僚、職司保衛國會山莊及其居民的執法人員，他們的性命再度受到威脅，政權的和平轉移不再有傾覆之危，此事至關重要。」