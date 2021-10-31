民主黨敲定1.85兆 眾院最快11.2表決預算、基建案

拜登總統28日公布總金額1兆8500億元的預算案大綱後，民主黨國會議員眼見立法通過在望，白宮官員、參眾兩院議員都奉令30、31日連續加班，加速敲定預算案最終稿，盼能在11月2日對預算案及參院已過關的基礎設施建設案投票。圖為國會山莊。（Getty Images）

拜登總統28日公布總金額1兆8500億元的預算 案大綱後，民主黨 國會議員眼見立法通過在望，白宮官員、參眾兩院議員都奉令30、31日連續加班，加速敲定預算案最終稿，盼能在11月2日對預算案及參院已過關的基礎設施建設案投票。

美聯社30日引述民主黨消息人士說，黨高層希望在31日前就制訂好預算案，只是此一目標能否達成猶未可知；白宮的1兆8500億元預算案大綱贏得許多民主黨中、低階國會議員的正面回應。

草案大綱 自由、中間派滿意

華盛頓郵報報導，目前預算案草案已擴大將近1700頁，更多條文細目仍待加添及修訂；拜登給出的大綱，讓黨內自由及中間兩派都滿意，一天之後國會山莊內的立法角力便進入新階段。

自由、中間兩派大致都稱讚拜登的大綱，施政構想有擴大聯邦醫療保險 、注資對抗全球暖化、學前教育全部免費，另對超級富豪加徵新稅。

連續加班 遮蓋某分歧政策

直到29日夜間，民主黨國會議員並未對任何政策祭出最後通牃，此一跡象令人對預算案的前途感到振奮；但眾人忙來忙去也遮蓋某些仍有硝煙火氣的政策分歧，幾許互不信任的感受仍未散去。

民主黨仍在幕後努力，想讓一些施政理想起死回生；為了滿足曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州聯邦參議員)、席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州聯邦參議員)兩位中間派參議員，那些理想主義項目不得不刪掉；一些民主黨人拐彎抹角，想把它們寫入法案內，例如授權聯邦醫療保險與大藥廠議價，降低處方箋藥品價格；給勞工有薪家事假；協助千百萬移民留在美國等。

專司執行參院嚴格規則的無黨派立法程序官也可以決定，某些預算案條文違反規定，應予移除；民主黨更早提出兩法案，想幫助移民，便遭程序官伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)反對而無法過關。

仍恐變數 賈亞帕從中斡旋

預算案投票仍可能延擱，加上28日第二次想對基建案投票失利，都足以進一步升高民主黨自由、中間兩派的緊張；例如眾院準備復會，中間派藍狗聯盟(Blue Dog Coalition)領袖、眾議員史蒂芬妮·墨菲(Stephanie Murphy)便砲轟黨內左派同僚為「貪得無厭黨團」。

但進步派黨團領袖賈亞帕(Pramila Jayapal，華盛頓州聯邦眾議員)與席納瑪周末集會，試圖斡旋出兩派的互信；會後賈亞帕現身並不多言，只更堅定表示，眾院很可能下周快速通過預算、基建兩案；自己與席納瑪及曼欽交談，所以覺得前途非常光明。