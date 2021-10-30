國安部提交備忘錄 再度嘗試廢止「留在墨西哥」政策

美國邊境巡邏隊在德州邊界逮捕一些越界的移民，令他們排成一列進行查驗。(路透)

拜登 政府要求終結川普 時代「難民需在墨西哥 等候處理」的計畫未果，被法院拒絕後又開始新一輪嘗試。國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)29日公布備忘錄，以解除法院對廢止川普政策的擔憂，同時再度要求結束難民在墨西哥等候的計畫。

德州的聯邦法院8月裁決，認為拜登政府全盤否定川普的難民計畫不妥，要求拜登政府重啟該計畫；最高法院接到上訴後，拒絕封殺下級法院的裁決。

國安部長的備忘錄承認，在墨西哥等候處理的計畫緩解了邊界偷渡，2019年5月實施後，一年減少偷渡75%，但認為該計畫也產生了嚴重後果：境外難民沒有律師服務、面臨被綁架和暴力威脅，而且他們的申請批准率遠低於已在美的難民；國安部要求法院根據最新備忘錄重新做出裁決。

拜登政府本月初向法院表示，11月中旬將開始把尋求庇護的移民送回墨西哥等候，只要這一安排得到墨西哥同意，難民在墨西哥等候的計畫即可重啟。

2021會計年度，邊界巡邏隊在美墨邊界逮捕無證移民166萬人，創下年度最高紀錄。

拜登競選時批評川普在墨西哥等候的政策危險而又非人道，但聯邦法院的裁決使其面臨艱難處境，將被迫執行自己反對的政策；國安部目前在做兩手準備，一方面重啟川普的計畫，另一方面再度要求法院終止。

移民維權組織批評說，拜登政府錯誤地重啟川普的計畫，而沒有盡早採取終止措施。政府本月初與非營利的法律援助組織舉行視訊會，以爭取為在墨西哥等候的移民提供更多法律援助，但移民維權人士離席而去以示抗議。

離席的「天主教法律移民網路」人士表示，「拜登政府食言，沒有履行『滅掉在墨西哥等候的計畫』的競選承諾。如今卻告訴我們是重新定製新的計畫，以顯得更加人道，但又缺乏具體施行措施。」