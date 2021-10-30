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川普政策拆散移民家庭 拜登政府擬1人賠45萬

編譯林育正／綜合29日電
拜登政府打算對那些遭川普政府強行拆散的移民家庭作出賠償，圖為來自宏都拉斯的一個家庭在德州邊界被美方遣返。(美聯社)
拜登政府打算對那些遭川普政府強行拆散的移民家庭作出賠償，圖為來自宏都拉斯的一個家庭在德州邊界被美方遣返。(美聯社)

在前總統川普的邊界「零容忍」政策下不少家庭被拆散，但消息人士透露，移民正在與拜登政府洽談，有機會獲得金錢補償。

目前政府內部尚未定案金額，但知情人士透露每人的補償金將在45萬美元，有些家庭甚至可收到100萬元；在零容忍政策的高峰期，2018年5月和6月，超過3000名兒童被迫與父母分離；國安部(DHS)表示，川普執政期間，被拆散的人數超過5500人。

多數的案件中，邊界探員帶走孩子去到政府收容所，父母則關進監獄，等待以非法進入美國的罪名起訴。不過強力執法之下，各單位未能有效協調讓孩子與父母團聚，最終導致一團混亂。

人權組織：親子分離 構成兒童虐待

紐約人權組織「醫生挺人權」(Physicians for Human Rights)表示，將小孩與父母分離宛如「折磨」； 美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)也表示這有可能構成兒童虐待。

美國公民自由聯盟(ACLU)律師葛勒恩特(Lee Gelernt)提出集體訴訟，他抨擊表示，政府的作為造成孩童創傷，不僅應獲得金錢補償，也該有留在美國的機會，度過安全健康的生活。

國安部、司法部與衛生部的律師都參與商討和解，但川普時期的國安部幕僚長沃爾夫(Chad Wolf)批評和解，「政府的所作所為太過了。」

政府希望達成和解，移民家庭的律師，持續與政府接觸好幾個月。ACLU的集體訴訟之外，拜登上任前，律師與倡議人士也援引聯邦侵權賠償法(Federal Tort Claims Act)提告。

政府面對眾多告訴，希望將流程標準化，按照家長與小孩在拘留期間遭受的創傷給予賠償金。ACLU與其他律師在20日表示，在和解上取得重大進展，要求持續協商。

知情人士指出，每人的賠償金平均約45萬元，將按照實際遭受的傷害，以及被起訴的罪名而定，也有家庭可能完全不會獲得賠償。目前還有許多移民，還未提出民事侵權訴訟。

不過也有倡議人士擔心，金錢補償可能使移民陷入威脅；約有1000名與小孩分離的父母目前住在中美洲，當地治安狀況不佳。

目前共有60多個家庭重新團聚，但效率遠遠不及倡議人士所預期。

美國公民 移民家庭 川普

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