「9年來 檢查我私處…」婦科醫竟是捐精父 36歲女怒提告

36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

一名接受婦產科醫師長達九年定期陰道和乳房檢查的女病患，在今年4月透過蛛絲螞跡發現，為她做過無數次檢查、深獲自己和全家人信任的這位醫師，竟可能是她的生父；一個月後，經DNA檢測 ，證實她的猜測果然不假。

現年36歲的赫奎絲特(Morgan Hellquist)上個月以醫療不當、欺詐、疏忽和造成情緒困擾等原因，控告在紐約州 羅徹斯特市執業的婦產科醫師沃特曼(Morris Wortman)。

訴訟指稱，赫奎絲特一開始只知道沃特曼是36年前協助她母親人工受孕的醫師，但家人那時被告知母親接受的是一名醫學生的精子；赫奎絲特八歲時，母親告知她是人工受孕出生；她父母還稱讚沃特曼是才華橫溢的醫師，讓她如奇蹟般出生；等到赫奎絲特26歲結婚生子，也請沃特曼當她的婦產科醫師，關係親近。

但赫奎絲特今年4月看診時發現，沃特曼為她進行陰道超音波檢查時，不但要求赫奎絲特摘下口罩，還請他自己的妻子進入檢查室與赫奎絲特會面，要讓妻子看看赫奎斯特的容貌，辨別她與沃特曼的外觀相似處；沃特曼當時說：「你真是個好孩子，真是個好孩子。」

就在那時，赫奎絲特隱約察覺到這位她從小認得、為她執行近十年醫療服務的人，可能是她生父；訴訟稱，一個月後的DNA測試顯示，她的確是沃特曼的親生女兒。

訴訟還指稱，赫奎絲特自2017年起，開始設法尋找自己生父，在幾年過程中，得知自己至少有六個同父異母的兄弟姊妹，他們都是捐贈者受孕出生，而且都是半猶太人；這表示，沃特曼有可能在80年代藉醫療之便，當了另外六名孩子的生父。

訴訟指稱，赫奎絲特對沃特曼「明知她是他親生女兒，竟仍只是把她當成自己的婦科病患，感到既震驚又難以置信」。赫奎絲特擔心沃特曼是一名連續捐精者，「未來可能還會有其他同父異母的兄弟姊妹，繼續出現在她的人生」。

醫師偷偷用自己精子讓患者受孕的事並非罕見，曾有數十人指控內華達州拉斯維加斯著名婦產科醫師福蒂爾 (Quincy Fortier) ，偷偷為病患授精，成為他們的親生父親；7月時的另一起集體訴訟案件，有數百名原告與一名加拿大渥太華的生育醫師以1070萬元達成初步和解，原告聲稱該醫師用錯誤精子為女性人工授精；在某些情況下，還使用了他自己的精子。