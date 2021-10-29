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DNA驗130年前毛髮 證實印第安傳奇酋長曾孫身分

記者顏伶如／綜合報導
「科學先端」期刊指出，透過130年前毛髮的DNA檢驗，證實73歲南達州男子拉龐特(圖)是19世紀美洲印第安傳奇酋長的曾孫。(Getty Images)
「科學先端」期刊指出，透過130年前毛髮的DNA檢驗，證實73歲南達州男子拉龐特(圖)是19世紀美洲印第安傳奇酋長的曾孫。(Getty Images)

最新一期「科學先端」(Science Advances)期刊研究報告指出，透過130年前毛髮的DNA檢驗，證實73歲南達科他州男子拉龐特(Ernie LaPointe)是19世紀美洲印第安傳奇人物、拉科塔部落(Lakota)酋長「坐牛」(Sitting Bull)的曾孫。

英國劍橋大學(University of Cambridge)研究團隊取得130年前過世的「坐牛」的頭髮，進行DNA比對之後，證實拉龐特為坐牛的後裔。

「科學先端」期刊指出，透過130年前毛髮的DNA檢驗，證實19世紀美洲印第安傳奇...
「科學先端」期刊指出，透過130年前毛髮的DNA檢驗，證實19世紀美洲印第安傳奇酋長「坐牛」的曾孫身分。(維基百科)

劍橋大學研究團隊指出，「就我們所知，這是第一個獲得發表的研究實例，透過古代遺留迄今的極為有限DNA樣本，檢驗確認現代人物與歷史人物之間的親屬關係。」研究人員表示，研究結果為將來更多研究開啟大門，可以從歷史人物遺骸取出毛髮、骨頭或牙齒，做為DNA比對之用。

華盛頓郵報報導，拉龐特接受「路透」訪問時說，自己多年以來的說法如今終於有了科學證據，證明身為「坐牛」後代的親屬關係。

拉龐特希望爭取為「坐牛」遷移墓地的權利，這項研究結論將對於拉龐特有利；「坐牛」1890年被打死後安葬於南達科他州莫布里吉(Mobridge)，但拉龐特希望將墓地遷至較能展現文化傳統的地點。

「坐牛」出生於1831年，出生原名為塔坦卡‧伊尤塔克(Tatanka Iyotake)，後來成為胡克帕帕拉科塔蘇族(Hunkpapa Lakota Sioux)酋長，整合大平原區蘇族部落，連續多年抵抗入侵部落土地的美國政府及白人移民。

1890年，「坐牛」在立岩保護區(Standing Rock Reservation)被一名美洲原住民警察逮捕時遭殺害；「坐牛」死後，美國陸軍軍醫狄波(Horace Deeble)自行保留了一束「坐牛」的頭髮及他生前所穿的羊毛褲。

1896年，華府國家自然博物館(National Museum of Natural History)取得這束頭髮及羊毛褲；館方在2007年將這些物品交給拉龐特及拉龐特的三名姊妹；當時拉龐特只能憑著家族成員的出生證明、死亡證明以及歷史資料，說明自己與「坐牛」的親屬關係。

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