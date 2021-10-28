億萬富豪稅Q&A 如何徵？徵多少？為何徵？

民主黨提議向億萬富豪加稅以籌措法案預算來源，遭到黨內中間派關鍵人物、聯邦參議員曼欽(後中)反對，他並提出徵收「愛國稅」的主張。右二為參議員華倫（Getty Images）

為挹注龐大的經濟與社會開支法案，拜登 總統尋求向億萬富豪徵稅；拜登競選期間從未支持直接的富豪稅，但目前開支案對大企業和富人徵稅的提議遭遇阻礙，這使得民主黨聯邦參議員 提議透過向握有可交易資產(tradable assets)的最有錢富豪徵稅。

拜登承諾，他的計畫不會增加半毛赤字，意即僅向全美最富裕的0.0005%巨富徵稅。

富豪稅如何運作？

新稅法僅適用資產至少10億元，或連續三年所得超過1億元者；美聯社分析，經過這些標準篩選後，全國只剩下約700名納稅人面臨增稅處境。

在股票等可交易資產方面，億萬富豪就算只是持有資產也要繳稅，價值變動也要計稅；現行稅法只有當富豪出售資產時，才會課稅。

能徵到多少稅？

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)預估可徵得2000億元到2500億元不等的稅款，但這與開支案所需的近2兆元預算 仍有差距。

這表示除了富豪稅之外，仍需仰賴其他稅賦，並增加國稅局(IRS)的執法預算，協助減少稅收與開支費用的差距。

拜登為何這樣做？

拜登原本只打算提高企業稅，但遭到中間派聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)的反對。

富豪稅的概念，來自法國經濟學者皮凱提(Thomas Piketty)的著作「21世紀資本」(Capital in the Twenty-First Century)。

參議員華倫(Elizabeth Warren)2020年角逐民主黨總統提名時提出2%富豪稅，參議員桑德斯(Bernie Sanders)也倡議自己版本的富豪稅。

拜登當時雖以增稅為政見，但他僅表示，不會對收入不到40萬元的人加稅。

富豪稅合憲嗎？

富豪稅若成為法律，肯定會被告上法院。

憲法第一條第二款指出，直接稅(direct taxes)必須反映各州的人口情況，這會形成問題，因為億萬富豪大多住在加州和紐約。

若是如此，聯邦政府要如何計算所得與薪資稅？憲法第16修正案賦予聯邦政府徵收個人所得稅的權限，因此重點變成，最高法院是否會將富豪稅解讀為對資產的直接稅，那麼就會違憲，或是可被允許的所得稅。