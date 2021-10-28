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紐時前專欄作家紀思道 宣布參選俄州州長

編譯陳韻涵／綜合27日電
紐約時報前專欄作家紀思道(Nicholas Kristof)27日宣布爭取代表民主黨參選下一屆俄勒岡州州長。他在1989年擔任紐時北京分社長時曾因採訪六四天安門事件，獲得普立茲獎。（美聯社）
紐約時報前專欄作家紀思道(Nicholas Kristof)27日宣布爭取代表民主黨參選下一屆俄勒岡州州長。他在1989年擔任紐時北京分社長時曾因採訪六四天安門事件，獲得普立茲獎。（美聯社）

紐約時報(New York Times)前專欄作家紀思道(Nicholas Kristof)27日正式開拓政治版圖，宣布爭取代表民主黨參選下一屆俄勒岡州州長；1989年，擔任紐時北京分社長的紀思道與妻子伍潔芳(Sheryl WuDunn)曾因採訪六四天安門民運事件，1990年獲得普立茲獎(Pulitzer Prize)。

62歲的紀思道生於俄勒岡州波特蘭(Portland)西南方亞姆希爾郡(Yamhill County)農莊，近年搬回老家定居。

本月稍早辭去紐時職務的紀思道在宣布參選的影片中表示：「是時候對體制做些什麼，這個體制不當對待許多普通俄勒岡州人。」

他接著說：「在許多政治人物蒸蒸日上的這幾年來，沒有任何事情改變，他們拒絕為俄勒岡人面臨的問題挺身而出。」

紀思道曾任紐時記者、資深編輯與專欄作家長達37年，兩度獲得普立茲獎肯定。

1989年6月4日，擔任紐時北京分社社長的紀思道與妻子伍潔芳共同採訪六四天安門民運事件，見證解放軍對民運學生開槍，以及百姓冒險營救傷者；兩人1990年獲頒普立茲獎。

他曾表示，報業是「夢幻工作」。

他在宣布競選的影片中，強調自身在亞姆希爾郡的經驗，體認薪資下跌、房價高漲難以負荷、心理健康的醫療資源缺乏等；他希望讓俄勒岡州成為「即便不幸也不應該等同被判死刑」的地方。

紀思道表示，身為媒體人是促使他從政的動力。

「我花了一輩子的時間，為全球最黑暗的角落帶來光明，但當我從國外的危機中回到家鄉，才發現故鄉也有危機存在，令我心碎。」紀思道說：「這正是我要選州長的原因。」

俄勒岡州目前州長為民主黨籍的凱特‧布朗(Kate Brown)，她已達到連任上限，下屆不能再選。

紀思道的民主黨競爭對手包括俄勒岡州州眾議會議長柯德克(Tina Kotek)，以及俄勒岡州財政廳長李德(Tobias Read)。

民主黨初選得勝者，可在11月的選舉中取得優勢，該州自從1987年共和黨州長阿提耶(Victory Atiyeh)卸任以來，就沒有再出過共和黨州長。

俄勒岡州 民主黨 北京

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