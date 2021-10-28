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富豪稅恐違憲 富人寧花數百萬打官司 有機會省數10億

記者顏伶如／綜合報導
加徵富豪稅將成民主黨開支案的財源，但民主黨的提議可能面臨司法訴訟。圖為紐約街頭打出的加徵富豪稅的招牌。（歐新社）
加徵富豪稅將成民主黨開支案的財源，但民主黨的提議可能面臨司法訴訟。圖為紐約街頭打出的加徵富豪稅的招牌。（歐新社）

民主黨快馬加鞭推出的富豪加稅提議，打算對富豪未變賣持股每年增值課稅；華爾街日報分析，這項提議可能面臨的最大障礙就是美國憲法，倘若實施，幾乎可以確定將面臨司法訴訟；富豪納稅人提告的誘因極大，因為花數百萬律師費用，有機會省下數十億稅金。

年收入連續3年超過1億也在內

根據27日上午公布的民主黨提議草案，加稅對象為全美最有錢富豪的可交易資產(tradable assets)，例如每年增值但未脫手賣出的股票；民主黨提案適用對象還包括年收入連續三年超過1億元的民眾，房屋等不動產並不在這波加稅範圍之列。

目前稅法規定，資本利得稅(capital-gains taxes)是在股票等資產賣出之後才課徵；憲法起草時，規定各州依人口比率收取直接稅(direct taxes)，憲法第16修正案則賦予聯邦政府徵收個人所得稅的權限。

民主黨加稅提議可能遭逢的反對論點為：對億萬富豪徵收未實現資本利得稅(unrealized capital gains tax)，明顯逾越第16修正案範疇。

保守派倡議組織「全國納稅人聯盟基音會」 (NTUF)稅務政策與訴訟部副總監畢夏普-漢契曼(Joseph Bishop-Henchman)指出，富豪加稅沒有採循分配稅務原則，而且是針對未變賣資產課稅，條款還具有強制性，「自然會引發違背憲法的嚴重質疑。」

加稅對象總計不到1000人

符合民主黨提議內容的加稅對象總計不到1000人，其中包括財產超過10億元的富豪，以及連續三年個人年收入超過1億元的民眾。

民主黨及某些法律學者指出，有信心富豪加稅提議符合憲法，可以認定為某種可扣稅所得稅(allowable income tax)或某種形式的間接稅(indirect tax)，例如遺產稅(estate tax)；但如果官司上訴到最高法院，大法官將如何裁定，則是未知數。

華爾街日報指出，憲法雖然賦予國會徵稅的廣泛權限，但對於如何徵稅卻有嚴格限制，例如規定必須為各州之間分擔的直接稅(direct taxes)；自從南北戰爭以來，國會都不曾加徵過直接稅兼分配賦稅(apportioned tax )。

最高法院在一項1920年判例當中裁定，某些股息(stock dividends)不能視為收入(income)，持股必須出售才算獲取資本利得，這項判決迄今並未被完全推翻。

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