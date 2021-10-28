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2020種族示威事件 學者：川普貼文煽動 臉書就是麥克風

記者張聲肇／綜合報導
臉書內部文件顯示，2020年種族示威剛開始，時任總統的川普就在臉書發文煽風點火說，「掠奪開始，就開始開槍鎮壓」，但臉書對約束他煽動暴力毫無作為。（Getty Images）
臉書內部文件顯示，2020年種族示威剛開始，時任總統的川普就在臉書發文煽風點火說，「掠奪開始，就開始開槍鎮壓」，但臉書對約束他煽動暴力毫無作為。（Getty Images）

美聯社報導，2020年種族示威剛開始，當時在任的川普總統就在臉書發文煽風點火說，「掠奪開始，就開始開槍鎮壓」(when the looting starts the shooting starts)，臉書內部自動研判機制認為，可以90%確定川普違背了臉書的「禁止煽動暴力」規定，卻毫無作為。

川普那篇發文5月28日早上9：53上傳成功，同時也上傳推特，指責抗議佛洛伊德被殺的示威群眾是流氓惡棍，他將派兵鎮壓；非裔佛洛伊德5月25日遭明尼亞波利斯市警察跪頸致死。

臉書內部分析顯示，川普發文果真煽動了社群媒體和全國各地街頭的騷亂，讓已經夠分裂的美國人更加憤怒，從此社媒平台不斷充斥著仇恨和暴力的言論；街頭示威第二天就蔓延全國，部分現場出現暴亂。

俄亥俄州立大學傳播學教授霍爾特(Lanier Holt)說：「大家回顧臉書的角色，不會說是臉書煽動的，可是臉書絕對是麥克風。」

臉書對川普發文毫無動作，推特卻立即在川普同一篇推文上附上警語，並禁止用戶轉傳。

華爾街日報曾報導，川普等政客及名人是臉書的「特權用戶」，可規避臉書一般規定的「例外」分子，不會被輕易判定言論違規。

臉書內部文件指出，佛洛依德案發生地明尼亞波利斯地區上傳的仇恨與暴力言論及報導，則多數被禁；臉書也承認，川普5月28日發文傳播出去後，「全國各地情況的確惡化。」

臉書內部分析指出，隨後臉書上流傳的暴力言論增加了五倍，申訴仇恨言論的留言或發文增加兩倍，假新聞的報導增加一倍，被分享出去的川普發文「製造了大量仇恨與暴力言論」，臉書只能費勁移除；這些被激發出來的仇恨、暴力言論包括慫恿民眾「射殺這些惡棍」與「X(f---)死白人」等。

根據臉書員工6月5日的報告，「到了6月2日，我們很顯然可以看出，整個國家已經大致變成火災現場了。」

臉書辯稱，根本不可能分辨哪些仇恨言論是川普的貼文挑起的，那些是佛洛伊德之死引發的爭議激發出來的。

不管臉書如何辯解，德州農工大學(A&M University)鑽研川普言論的珍妮佛‧墨席卡教授(Jennifer Mercieca)說，川普有能力吸引注意、以激怒手段引發論戰，臉書就是獲利者，還放任川普繼續做下去。

臉書 川普 佛洛伊德

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