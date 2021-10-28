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曼欽不滿富豪稅 傾向愛國稅？有薪家事假可能落空

記者顏伶如／綜合報導
民主黨提議向億萬富豪加稅以籌措法案預算來源，遭到黨內中間派關鍵人物、聯邦參議員曼欽(左)反對，他並提出徵收「愛國稅」的主張。（美聯社）
民主黨提議向億萬富豪加稅以籌措法案預算來源，遭到黨內中間派關鍵人物、聯邦參議員曼欽(左)反對，他並提出徵收「愛國稅」的主張。（美聯社）

民主黨國會高層27日透露，旨在改革全國健保、教育、氣候及稅法的大規模法案，經過漫長協商後，終於進入尾聲，拜登總統經濟施政計畫可望在本周之內向前邁出重要一步；而黨內進步派要求法案內包括有薪家事假的希望，可能落空。

加徵富豪稅將成民主黨開支案的財源，但民主黨的提議可能面臨司法訴訟。圖為紐約街頭打...
加徵富豪稅將成民主黨開支案的財源，但民主黨的提議可能面臨司法訴訟。圖為紐約街頭打出的加徵富豪稅的招牌。（歐新社）

民主黨提議向億萬富豪加稅以籌措法案預算來源，遭到黨內中間派關鍵人物西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對；根據民主黨27日新提出的法案內容，包括亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)在內等大約700名全美最有錢富人將面臨加稅。

但曼欽說，此加稅計畫「非常複雜」，但他對向富豪徵收15%的「愛國稅」(patriotic tax)，抱持開放立場。

曼欽並未對於「愛國稅」細節多做說明，僅表示：「我們鎖定某些特定人士動作的弦外之音，讓我覺得並不喜歡。」

民主黨提議向億萬富豪加稅以籌措法案預算來源，遭到黨內中間派關鍵人物、聯邦參議員曼...
民主黨提議向億萬富豪加稅以籌措法案預算來源，遭到黨內中間派關鍵人物、聯邦參議員曼欽反對，他並提出徵收「愛國稅」的主張。（美聯社）

華盛頓郵報報導，白宮與曼欽及另一位中間派要角亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)密集協商，期盼解決兩人對於支出法案的某些歧見；報導指出，曼欽與席納瑪27日在國會山莊與拜登幕僚會談將近兩小時，兩人在會後均對媒體表示，協商有進展。

27日稍後，社會安全網及對抗氣候變遷包裹法案立法草案藍圖的重要推手、參議員桑德斯則抵達白宮；在曼欽與席納瑪堅持下，法案某些項目將縮減或刪除，包括勞工帶薪病假以及照顧家人帶薪休假。

國會山莊報(The Hill)報導，曼欽反對勞工照顧家人帶薪休假提議後，27日面臨多位黨內同僚勸說，希望他能改變心意。

參院衛生委員會主席、華盛頓州聯邦參議員莫瑞(Patty Murray)報導，莫瑞強調照顧家人帶薪休假仍在預算協調法案包裹中，澄清媒體報導傳出提議經磋商之後將被刪除的說法；曼欽則對莫瑞表示，願意抱持開放立場。

莫瑞與曼欽談話後告訴媒體，帶薪休假提議「並沒有被刪掉」，「他(曼欽)表示會保持開放態度，並沒有堅決反對。」

民主黨的開支案中某些項目將縮減或刪除，包括勞工帶薪病假以及照顧家人帶薪家事薪假。...
民主黨的開支案中某些項目將縮減或刪除，包括勞工帶薪病假以及照顧家人帶薪家事薪假。圖為示威民眾27日在國會附近集會，要求保留這些福利。（路透）

曼欽27日表示，把勞工待薪休假硬擠入預算協調法案包裹，「並不是好辦法。」

他說：「我們必須小心做事。如果我們要做，就要以正確方式去做。」

眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)先前也曾質疑富豪稅可能「行不通」；尼爾指出，從政治層面來看，富豪稅的構想引發「許多不安」，恐怕遭遇阻撓。

不過，參院財政委員會主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)27日表示，富豪稅提議仍在討論中。

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