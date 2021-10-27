CNN：至少5位川普幕僚 願接受國會暴動調查

川普時期的白宮幕僚至少五人已自願接受眾院國會暴動調查委員會詢問，提供有關川普本人和白宮官員參與 暴動策畫的信息。圖為1月6日示威者衝進國會時，國會議員驚慌躲避。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)26日報導，至少五名前任川普 時期的白宮 幕僚已自願接受眾院 國會暴動調查委員會詢問；報導指出，調查委員會律師團目前也與川普的其他前助理接洽，了解是否有意願自願接受調查人員問話，以免動用到發傳票(subpoena)。

報導分析，釀成死傷的1月6日國會暴動事件發生前，前總統川普究竟採過取哪些行動，白宮西廂又發生過哪些事情，隨著數名前任白宮幕僚接受眾院調查委員會詢問，可望進一步釐清。

對於眾院調查委員會透過電郵或簡訊詢問前白宮幕僚是否願意接受問話，某些幕僚欣然接受，但也有人拒絕，或沒有回應；報導指出，調查委員會詢問對象除低階幕僚外，還包括白宮資深官員。

報導指出，調查委員會的洽詢並不代表幕僚有參與國會暴動的嫌疑，調查人員只是希望透過訪談，掌握更多暴動發生前後及期間白宮西廂的情況。

CNN先前報導，知情人士指出，前白宮發言人兼白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah)自願與眾院調查委員會共和黨籍成員見面，並在幾次會談中提供資料；法拉在2020年12月辭職。

為了不讓調查人員取得文件，川普已對調查委員會及國家檔案局(National Archives)提告，川普委任律師日前也指示四名前川普政府重要官員不得提供證詞或文件給調查委員會；川普聲稱，前官員與總統之間的溝通受到行政特權保護，不得外洩。

接到川普律師通知的四名前官員包括前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、前白宮社群媒體公關主任史卡維諾(Dan Scavino)、前白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)、前國防部助理巴特爾(Kash Patel)。

白宮法律顧問芮姆(Dana Remus)25日則知會國家檔案局，表示拜登總統不同意川普聲稱文件紀錄受到行政特權保護的說詞。