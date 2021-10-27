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共和黨華盛頓州務卿魏曼 可望接任CISA局長

編譯陳韻涵／綜合26日電
26日辭去華盛頓州州務卿職務的魏曼，可望出任國土安全部網路安全和基礎設施安全局(CISA)局長一職，成為拜登政府為數不多的共和黨籍官員。(美聯社)
26日辭去華盛頓州州務卿職務的魏曼，可望出任國土安全部網路安全和基礎設施安全局(CISA)局長一職，成為拜登政府為數不多的共和黨籍官員。(美聯社)

共和黨籍華盛頓州州務卿金‧魏曼(Kim Wyman)去年公然挑戰前總統川普對於2020年大選舞弊的言論，如今可望出任專責選舉公正的國土安全部網路安全和基礎設施安全局(CISA)局長。她已於26日辭去州務卿一職。

美聯社引述消息人士說法報導，59歲的魏曼去年11月贏得第三個任期，成為西岸唯一的州級共和黨籍民選官員。

拜登政府最近一直在與魏曼洽談，擬由她擔任國土安全部網路安全和基礎設施安全局局長一職，這項工作在川普宣稱上次大選舞弊後變得尤其重要。

曾駁斥選舉舞弊說

川普與盟友宣稱2020年大選出現舞弊，但相關證據卻顯示選舉不存在舞弊問題。當時的CISA局長克瑞布斯(Christopher Krebs)也公開表示，那是史上最安全的一場選舉；毫無疑問，克瑞布斯馬上被川普開除。

川普與盟友提出多項關於選舉可能出現舞弊的控訴，但都被法院以沒有證據而駁回，主審的法官包括川普本人任命的多位聯邦法官。

儘管如此，仍有數百萬人相信，上次大選被從川普囊中竊取，相關假資訊導致國會1月6日暴力攻擊事件。

魏曼去年10月出版「2020年選舉：控制混亂：外國如何干涉、全球新冠肺炎疫情與政治極化如何威脅美國民主」(Elections 2020: Controlling Chaos: How Foreign Interference, a Global Pandemic, and Political Polarization Threaten U.S. Democracy)一書。

她在2020年大選前幾周，持續在網路上表態，讚揚華盛頓州的通訊投票系統安全可靠，這種方式已行之有年，藉此反駁川普關於通訊投票為舞弊的說法。

魏曼去年9月受訪時表示，「若總統希望削弱通訊投票的安全性，或選舉不周全，我會挺身而出，詳述華盛頓州的選務安排；我會花時間談論事實，但不會陷入政治泥淖」。

華盛頓州12名選舉委員會官員去年12月投票認可拜登當選之前，魏曼激動表示，「雖然有些人持續質疑這場選舉的結果，民眾挺身而出行使憲法權利，但這是重要的儀式，這是美國政府運作的方式，這就是民主」。

川普 通訊投票 華盛頓州

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