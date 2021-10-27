川普阻檔案移交 白宮駁：總統行政特權只適用於現任

前總統川普（左）為阻止國會調查1月6日國會暴動案，不斷聲稱享有「行政特權」，但拜登總統已明確拒絕，表示唯有現任總統才有行政特權。（美聯社）

為阻止國會調查1月6日國會暴動案，前總統川普 不斷聲稱享有「行政特權」，並在聯邦法院興訟意圖阻止拜登 總統將相關檔案送交國會；不過拜登已明確拒絕，表示唯有現任總統才有行政特權，且就本案而言，行使行政特權拒絕交付檔案「不符合國家利益」。

川普不但不配合國會調查，向白宮主張行政特權，也要求他的盟友不要出席聽證會，如前白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)就因此被眾院 指控藐視國會，將送司法部查辦。

據有線電視新聞網(CNN)取得的文件，白宮法律顧問唐娜‧芮姆(Dana Remus)25日向白宮檔案管理人費列羅(David Ferriero)表示，拜登總統不會對川普請求保密的文件主張行政特權，因此除非川普取得法院命令，否則將自11月12日開始將相關文件移交眾院國會暴動調查委員會。

芮姆說：「拜登總統已考量過川普的主張，我也因此已與司法部官員磋商；目前結論是拜登總統不認同川普的主張，並指主張行政特權不符合美國利益。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)指出，11月12日移交給眾院的文件只是第一批文件，接下來總統會根據國會的要求及行使行政特權是否適當綜合評估，再決定是否將相關文件送眾院調查委員會。

莎奇說：「向國會送交文件是一個持續的過程，不是一次性任務，因此總統將逐案檢討川普的主張，以及行使行政特權是否適當；與此同時，拜登總統認為瞭解國會山莊暴動事件對於社會各界都至關重要，如此才能防免類似事件再度發生。」

事實上，眾院成立的「1月6日國會暴動事件專責調查委員會」已向白宮提出調閱文件的請求，包含通話紀錄、日程安排以及川普與當時的高級官員和外部顧問會面的詳細細節。

雖然川普不斷以行政特權抗辯，但法律專家表示，拜登才是是否將這些文件送交國會審議的最終決定人，再加上眾院的調查委員會成員幾乎全是民主黨人，目前的政治態勢對於川普十分不利。