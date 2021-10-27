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供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

房價1年漲近20% 後勢仍看旺

編譯洪毅／綜合26日電
高企的房價雖讓「首購族」卻步，但投資人或富裕人士進場依然熱絡，讓房市較難降溫。圖為麻州西木一處房屋求售。（美聯社）
高企的房價雖讓「首購族」卻步，但投資人或富裕人士進場依然熱絡，讓房市較難降溫。圖為麻州西木一處房屋求售。（美聯社）

華爾街日報報導，房市火熱的情勢到目前仍未結束，過去一年來的房價漲幅逼近20%，9月房價中位數達35萬2800元；雖然高企的房價嚇退許多「首購族」，但投資人或富裕人士進場依然熱絡，讓房市較難降溫。

衡量國內主要都會區房價的「凱斯席勒指數」(Case–Shiller index)顯示，今年初至8月間平均房價上漲19.8%，幅度與7月時的數值相同；聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)的指標則顯示，8月的房價較去年同期上漲18.5%。

房貸利率上漲讓熱絡的房市到9月似有降溫跡象，全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)的數字顯示，9月房價較去年上漲13.3%，中位數為35萬2800元；房地美（Freddie Mac）的數字顯示，本月21日的30年固定利率房貸平均利率為3.09%。

在衡量全國前10大都會區的凱斯席勒指數中，今年初至8月的房價漲幅為18.6%，與7月的19.2%相比略有下降；衡量全國前20大都會區的指數，則從7月的20%降至19.7%。

其中鳳凰城都會區已連續27個月漲幅稱冠，今年初至8月漲幅高達33.3%；聖地牙哥都會區漲幅居第二，幅度為26.2%。

新冠疫情爆發後，由於居家上班需求，以及民眾蜂擁至郊區買房，再加上住房的供給依然在歷史低點，導致供不應求，推動房價上揚。

由於房價仍處高位，NAR的數字顯示，9月房市買家中，首購族的比率降至28%，為2015年7月以來最低，但9月的房屋交易案依然成長，代表投資人及富裕人士仍大舉進場。

訊息商CoreLogic經濟學家赫普(Selma Hepp)表示，高昂的房價讓能夠進場的買家範圍變得更小，首購族更縮手，但是高所得買家的強勁需求，讓市場依然陷入深度供需不均，讓房價持續高攀。

房價 指數 利率

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