供應鏈大亂 今年感恩節開銷恐會「史上最貴」

受通膨影響，今年採購火雞的成本比去年高出20%，預計感恩節開銷將是有史以來最貴的。（美聯社）

萬聖節、感恩節、聖誕節等假期將臨，但是受通膨影響，從餐桌上的山珍海味到百貨公司琳瑯滿目的櫥窗展品，都可能看到「百物皆貴」的情形，讓百貨業者說要「深思」折扣促銷品項，專家示警這可能是「史上最貴感恩節」。

當前零售業 可謂遭遇「完美風暴」，同時面臨通膨大環境，供應鏈危機，運費及原物料價格高昂，勞動力短缺，幾個月前的惡劣天氣，乃至貿易政策等都有影響，還有需求反彈；去年新冠疫情期間，感恩節晚宴成本為2010年以來最低。

但是大宗商品價格疲軟早已成為過去，9月的消費者物價指數 (CPI)顯示，食品價格較去年同期上漲4.6%，其中肉品、家禽、魚類、雞蛋等漲幅高達10.5%；一名阿肯色州的餐廳行政主廚表示，他採購火雞的成本比去年高出20%。

由於通膨因素，零售業對於節慶促銷、折扣活動的態度變得更為保守；梅西百貨 (Macy's)財務長米契爾(Adrian Mitchell)9月時表示，對於哪些商品能夠成為促銷活動的主打要「多加考慮」。

由於在通膨大環境下，出現供應鏈危機，運費及原物料價格高昂，零售業對於節慶促銷、折扣活動的態度變得更為保守。像去年多達50%以上折扣的商品將大減。(美聯社)

Adobe軟體公司推出的「數位經濟指數」(Adobe Digital Economy Index)預測，節慶期間的網購折扣幅度可能在5%至25%之間，較往年的10%至30%為低；Adobe的數據顯示，近期網購商店傳出缺貨消息的情形，比去年1月多出整整172%，其中以服飾最多，其次是體育、嬰兒用品以及電子產品等。

雀巢(Nestlé)、寶潔(P&G)等業者以示警消費者，要為愈來愈多的漲價做準備；密西根州立大學農業經濟學家馬龍(Trey Malone)表示，他相信今年會是「史上最貴的感恩節」。

加州一名部落客就說，她現在每去商店一次，感覺價格就漲了一輪，讓她能買的東西愈來愈少，由於甚難為她兩個孩子買到合適的服飾、玩具，她考慮乾脆帶他們去迪士尼樂園玩，當作聖誕禮物。