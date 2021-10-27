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供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

油價一路飆…1年漲了57% 每加一次油就多花20元

記者張聲肇／綜合報導
過去一年來油價每加侖漲了1.22元， 駕車人每次加滿油多花20多元。圖為舊金山市一加油站。（Getty Images）
過去一年來油價每加侖漲了1.22元， 駕車人每次加滿油多花20多元。圖為舊金山市一加油站。（Getty Images）

美國汽車協會(AAA)26日表示，一年來油價每加侖漲了1.22元， 駕車人每次加滿油多花20多元，油價漲到2014年來最高點。

AAA油價指數顯示，加油站的價格連漲了27天，到25日平均每加侖3.38元，比去年上漲57%，這是全球產量仍低於新冠病疫來襲前的水準，而需求暴增的結果；白宮官員說，拜登總統想幫駕車人省油錢都沒辦法。

以美國汽車平均18.5加侖的油箱來算，每加滿一次油，就得多付22元，在有些州更貴。

經濟復甦後供不應求

AAA發言人格若斯(Andrew Gross)說，美國經濟正從疫情嚴重時的低谷緩慢往上爬升，需求強勁，供應卻很吃緊，油價一路漲到2014年9月以來的最高點。

美國自己的原油產量還沒恢復到疫情前的水準，石油輸出國家組織又不願增產，寧願讓油價攀高，消費者只好承受。

根據能源資訊局(Energy Information Administration)，美國原油的庫存量上周減少了540萬桶，還有2億1770萬桶，需求量卻從每天919萬桶升為963萬桶。

AAA說，加油站的零售價格，過半反映原油成本，原油價格居高不下，消費者自然得付出更高的加油費；另外，零售的油品70%靠卡車運送，油價攀高可能促動百貨齊漲。

能源部表示，政府雖然因油價高漲而廣受訾議，暫時仍不打算動用緊急儲備油，也不打算限制能源出口；要快速壓低油價，非採用這兩大措施之一不可。

白宮發言人莎奇22日說，對於抑制油價要有何作為，任何一位總統都束手綁腳，可做的有限。

加州有些小鎮的油價上周攀升到每加侖接近嚇人的8元，中部沿海小鎮高達（Gorda）鎮的居民看到價牌是每加侖7.59元，比全國平均高出足足4元。優等汽油的價格更衝破每加侖8元，達8.5元。

加州以平均每加侖4.53元，遠高於全國平均3.36元，成為全國油價最貴的州；當其他州的油價攀升到七年來的高點，加州則是近10年來的高點。

油價 美國 加州

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