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預算案可望保留對億萬富豪加稅 對象少但收益大

記者顏伶如、編譯洪毅／綜合報導
民主黨仍保留對億萬富豪加稅，預料加稅對象不到1000人。圖為維權人士在紐約推動對億萬富豪加稅。(歐新社)
民主黨仍保留對億萬富豪加稅，預料加稅對象不到1000人。圖為維權人士在紐約推動對億萬富豪加稅。(歐新社)

華爾街日報報導，民主黨高層透露，對億萬富豪加徵「未實現資本利得稅」(unrealized capital gains tax)可望保留於社會政策及對抗氣候變遷包裹法案當中，成為法案預算的經費來源；報導指出，法案細節可望在本周之內拍板。

億萬富豪的財富多為股票、地產等形式的資產，過去以來都以「資本利得」的方式課稅，也就是資產交易時，針對「資產持有期間增值」的部分課稅。

但此存在一個世紀的稅制已變得愈發不公平，因為相較於每年都要依所得納稅的普通民眾，億萬富豪的資產卻可以無限累積，而且只要不脫手，就不用繳稅，再加上有漏洞可鑽，讓美國長期存在富豪繳稅稅率比普通民眾還要低的現象。

例如美國2018年平均繳納的所得稅率為13%，但是國內最富有的400戶家庭在2010年至2018年間，如果計入「未實現資本利得」，平均只為其收入繳納8.2%的稅。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)24日指出，民主黨參議員仍在討論提案內容，雖然提案從技術層面看來並不能稱為富人稅(wealth tax)，但卻充分彰顯富人稅的精神。

財政部長葉倫(Janet Yellen)24日接受CNN專訪時表示，根據參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)提案，身家數十億元富豪名下的流動資產，每年將加徵未實現資本利得稅。

葉倫說：「我不會以富人稅做為稱呼，但這將可以對資本利得課稅，這是最有錢富人龐大的收入來源，現今稅制架構之下卻得以於變賣之前，都能夠躲避繳稅。」

知情人士指出，根據民主黨提議內容，受到影響的對象將是擁有10億元資產的億萬富豪，或者連續三年都有超過1億元收入的民眾，範圍較單純課徵資本利得稅的對象縮小許多。

民主黨中間派要角、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)表態反對對企業及富人加稅之後，民主黨方面忙著尋找因應對策，為規模2兆元的包裹法案解決經費來源問題。

華爾街日報分析，與眾院版本的提案相比，魏登提案手段更加積極，加稅對象只針對極為富有的超級有錢人，人數可能不到1000名，而不是把所有富人都列為加稅行列。

但紐約時報的分析認為，這依然是一筆可觀收益，例如未實現資本利得稅稅率若以20%計算，一個擁有100億元淨資產的家庭，只要該資產在一年內上漲10%，國家就能收到2億元稅收。

包括保守派倡議組織「全國納稅人聯盟」 (NTU)在內的團體，已表示反對向億萬富豪加徵未實現資本利得稅的提議，理由是如此作法將導致稅制系統出現更嚴重的疊床架屋官僚問題，企業投資者也將因此承擔新壓力。

民主黨 富人稅 眾院

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