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民主黨續商討預算案 本周達成協議？拜登樂觀

編譯陳韻涵／綜合25日電
拜登積極推動預算案，對於眾院可望於本周達成協議感到樂觀。(Getty Images)
拜登積極推動預算案，對於眾院可望於本周達成協議感到樂觀。(Getty Images)

拜登總統對25日對於眾院可望於本周達成開支協議感到樂觀；民主黨議員努力協商稅務與健保等項目細節，聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)已同意富豪稅提議，並透露開支法案框架必須於本周成形，但反對擴大紅藍卡福利。

民主黨對於拜登野心勃勃的開支法案爭論數周，各方積極磋商各項條件並削減開支項目，並希望在拜登本周末在羅馬會晤20國集團(G20)領袖，以及下周轉赴蘇格蘭最大城格拉斯哥(Glasgow)參加聯合國氣候峰會(COP26)之前，能通過攸關氣候變遷的開支案。

拜登25日在德拉瓦州表示，樂見眾院本周末前達成協議，「那是我的希望」，若能在28日啟程前往歐洲前通過法案「將會非常有建設性」；拜登25日也前往新澤西州，宣傳幼兒照護提案和基礎建設相關政策。

據悉，開支案總額至少會有1兆7500億元。曼欽25日表明同意白宮針對富豪的新稅務提案；他說：「我對任何能讓不繳稅者開始繳稅的方案抱持開放態度，那些向你我依樣有收入卻未報稅的人，總有辦法讓他們繳納應付稅款。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，開支案原本標價為3兆5000億元，現在即便遭砍半，仍會是拜登標誌性國內刺激法案，金額遠高於其他法案，也是美國政府在健保、幼兒照護與遏止氣候變遷方面最大筆的投資。

民主黨議員磋商社會福利開支與氣候變遷計畫法案，盼於周末前化解稅賦政策與健康照護歧見。

舒默25日表示，目前有三到四個開放討論的議題。

民主黨議員與其幕僚表示，增稅、聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)、醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、帶薪育嬰假等議題待解，其中12周的帶薪育嬰假已被減至四周。

曼欽是民主黨開支法案的主要反對人士，他關切兩大健康照護條款，分別是擴大聯邦醫療保險涵蓋牙科、聽力與視力，以及弭平尚未擴大醫療補助計畫州的健保隔閡。

曼欽反對參院預算委員會主席、民主黨自由派大將桑德斯(Bernie Sanders)的擴大紅藍卡計畫，認為要「先穩定再談擴大」且財務也是一大考量要素。

儘管各項議題爭議仍待解決，曼欽表示，民主黨「必須」於本周就開支案框架達成共識。

他說：「所有人都立意良善，如你們所知，我和每個人都談過，我們比以往更加了解彼此。」

據說參議員曼欽的立場略微鬆動，預算案有望達成協議。(路透)
據說參議員曼欽的立場略微鬆動，預算案有望達成協議。(路透)

民主黨 拜登 聯邦醫療保險

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