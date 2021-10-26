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WSJ：台後備部隊士氣不振 恐難敵解放軍

記者羅曉媛／華盛頓報導
華爾街日報稱，台灣軍力不足以對抗中國。圖為國軍部隊參加今年雙十國慶檢閱。(路透)
華爾街日報稱，台灣軍力不足以對抗中國。圖為國軍部隊參加今年雙十國慶檢閱。(路透)

華爾街日報(WSJ)25日報導，擔心中國武力攻占台灣的疑雲一直困擾美國軍事計畫者及行政官員，但其中很少人認為台灣軍隊對此有一戰之力，當前最緊迫的問題在於台灣服役者與後備部隊準備不足、士氣不振。

報導稱，台美士兵、戰略人員及政府官員表示，台灣島內的軍事力量夾雜許多內部問題，其中很多源自多年來的穩定與經濟繁榮，但如今這正在侵蝕台灣阻止中國(採取軍事行動)的能力。

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題，在於這些人的準備不足，士氣也不振。

台灣義務役軍士官兵原本需要服役兩年，但目前已減到只有四個月；來自台中的26歲蕭承志(Xiao Cheng-zhi，音譯)說，他去年底結束四個月役期的基礎訓練，主要內容是掃樹葉、移動備用輪胎和除草，除了射擊培訓，其他課程毫無意義。

蕭承志稱其軍團是「草莓兵」，這在台灣是用來形容被父母過度保護、動輒受傷的年輕人；儘管願意服役，但他對台灣軍隊能否抵抗得住中國解放軍抱持懷疑。

報導說，中國共產黨即便從未統治過台灣，但把台灣視為領土一部分，儘管目前沒有臨近衝突的跡象，但北京已明確表示最終要將台灣納入其控制的意圖。

台灣士兵及後備軍人在受訪時，均對訓練和準備程度表達擔憂；有人說他在訓練時因為已經沒有其他有用的事可以做，就看美軍電影；還有人說自己花很多時間看書和畫畫，因為反正也沒有太多需要擔心的。

民意調查及訪問顯示，許多台灣人預期，台灣危險降臨時，美國會出手。

報導中也有人分享自己為了不符合入伍資格而增肥的經歷，包括一個月內每四小時就吃一頓大餐，以此增肥免服兵役。

華爾街日報稱，台灣軍力不足以對抗中國。圖為國軍部隊參加今年雙十國慶檢閱。(路透)
華爾街日報稱，台灣軍力不足以對抗中國。圖為國軍部隊參加今年雙十國慶檢閱。(路透)

美國退伍海軍上校紐斯漢(Grant Newsham)曾在2019年到台灣研究當地防禦實力，他說，台灣有一支訓練堅實有素的軍隊，也有隨時準備戰鬥的傑出軍官；另外，也有軍事專家把台灣的頂尖飛行員和軍官，與世界最佳相提並論。

但紐斯漢也說，台灣軍力資金不足，後備體系紊亂，需要改善整體薪資待遇，並與美國和盟友一同訓練，將更有效果。

台灣政府也承認缺失，並表示正在解決這些問題；一家政府監督機構在今年7月發布的報告指出，一些後備軍抱持過客的心態，當局應利用虛擬現實等科技，提供更好的培訓。

華爾街日報查看了中華民國國防部一分未發表的報告後發現，台灣軍隊的作戰訓練常受制文書作業要求；此外，無止盡的「行為不檢和管理不當」，也弱化了年輕人從軍的意願。台灣國防部對此並未回應，總統府則表示不評論軍隊事務。

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