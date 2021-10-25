遞槍給鮑德溫的副導演 被爆多次違反安全守則

演員亞歷鮑德溫誤殺女攝影指導的拍片現場。（美聯社）

影星亞歷鮑德溫21日在拍攝新片時釀出憾事；參與該新片的道具製作師兼爆破技師表示，她當天曾對提供鮑德溫槍枝的副導演 提出安全憂慮，但是製片商未予採納；不過她也表示，這不會是單一個人的問題，整個片場安全都值得更多關注。

鮑德溫21日拍攝新片「鐵鏽」(Rust)時，擊發道具槍後擊斃攝影 指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)、導演蘇扎(Joel Souza)受傷；當天槍械師放三把道具槍在片場，副導演霍爾(Dave Hall)將其中一把槍遞給鮑德溫，還大聲表明這是「冷槍」，即槍內沒有任何子彈，但是之後憾事依然發生。

「鐵鏽」工作 人員、道具製作師兼爆破技師瑪姬‧高爾(Maggie Goll)24日表示，她曾在拍攝影集「黑暗詩選」(Into the Dark)時與霍爾共事，並對他一些做法表示憂慮；例如從未召開職業安全會議討論，或是片場中有道具槍時，並未大聲表明此事，遭到助理道具師數次提醒等。

高爾還說，霍爾曾多次在演員把道具槍歸還、放置在道具區後，直接將演員打發走，不符安全守則；甚至某次首席爆破技師因糖尿病發而失去知覺，被送出片場後，霍爾仍試圖讓攝製繼續進行，儘管包括她在內，現場所有爆破技師都沒有管理現場的權限。

高爾表示，她曾為此投訴製片商表示憂慮，但是據她所知，製片商並未因此而有所動作。

不過高爾也表示，這種事情不會只是霍爾「一個人的錯誤」，因為片場管理道具槍的程序非常繁瑣，照理講這種事情根本不可能發生；因此更值得討論的其實是「片場的安全文化」問題，這也是他們一直想推動的；由於認為自己推動還不夠力，讓她也對憾事發生感到「極其沮喪」，其他共事的工作人員同樣如此。