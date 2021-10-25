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一定要用真槍實彈？拍片誤射悲劇 逼電影業控槍

編譯陳韻涵／綜合24日電
女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲遭誤射身亡後，新墨州的一場守夜活動呼籲重視工作場所安全。（路透）
女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲遭誤射身亡後，新墨州的一場守夜活動呼籲重視工作場所安全。（路透）

演員亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)拍攝電影「鐵鏽」(Rust)時，使用片場道具槍誤殺攝影指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)釀成悲劇，促使電影產業嚴格檢討槍枝管理並呼籲以電腦後製槍擊效果。

華盛頓郵報報導，加州民主黨州參議員柯提斯(Dave Cortese)多年來致力推廣安全槍枝存放議題，他23日表示，將提案「禁止加州片場與劇場使用實彈，以及可填裝實彈的槍械」。

柯提斯認為，使用真實槍砲沒有必要且風險高，電影產業亟須重視職場剝削與安全違規事宜，「娛樂產業帶給全球數百萬觀眾歡樂，工作人員不應該在存有人身安全風險的環境中工作」。

HBO影集「東城奇案」(The Mare of Easttown)導演克雷格卓貝爾(Craig Zobel)表示，道具槍裝空包彈也沒有必要，槍擊效果完全可以後製處理。

卓貝爾在推特( Twitter)上發文寫道，「我的影集槍擊效果全都是數位效果，或許看得出來，但誰在乎呢？這是不必要的風險。」

影集「菜鳥老警」(The Rookie)執行製片也表示，該系列影集不再使用實彈槍械，改用假槍搭配彈粒(pellet)而非子彈並後製特效。

美聯社報導，美國片場意外層出不窮，1990年到2016年造成至少43人死亡，以及150多起危及生命的受傷意外；2000年以來，至少37人死於美國以外的拍片現場，另有更多的重傷案例。

過往關於槍彈的重大拍攝意外包括，1993年武打明星李小龍之子、28歲的李國豪(Brandon Lee)於「龍族戰神」(The Crow)拍攝現場，意外遭實彈射擊身亡。

除了槍械之外，拍片現場也暗藏危機；2014年，一部獨立電影的一名攝影助理在未淨空的鐵道上遭遇不測。

1982年，電影「陰陽魔界」(Twilight Zone: The Movie)拍攝用的一架直升機墜毀，造成三名演員死亡，包括兩名兒童，這起意外促使「美國導演工會」(DGA)成立安全委員會。

電影 美國 槍擊

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