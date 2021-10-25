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攝影師妻遭誤殺 9歲兒徬徨無助…他不怪鮑德溫

編譯郭宣含／綜合24日電
女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲遭誤射身亡，新墨州的一場守夜活動掛上她的照片。（美聯社）
女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲遭誤射身亡，新墨州的一場守夜活動掛上她的照片。（美聯社）

每日郵報(DailyMail)，女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)遭誤射身亡後，其家屬不怪罪開槍的亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)，他們認為槍枝道具組人員應負起責任；哈欽絲的丈夫表示已和鮑德溫談過話，且對方很願意給予幫助。

哈欽絲的父親安卓索維奇(Anatoly Androsovych)接受每日郵報訪談，他認為鮑德溫不用擔負責任，該怪罪的是劇組中遞槍給鮑德溫的武器團隊。

目前安卓索維奇正努力跑簽證流程，好讓妻女可以趕快前往美國，探視和支持哈欽絲的丈夫馬修哈欽絲(Matthew Hutchins)與他們9歲的兒子。

「我們還是無法相信哈莉娜已離世，她的母親因悲傷而失去理智。」安卓索維奇24日表示：「但我不怪罪鮑德溫，責任在處理槍枝的道具人員。」

他也談到外孫受到嚴重影響，年幼喪母，徬徨無助。

每日郵報指出，據信鮑德溫使用的是柯爾特左輪手槍(Colt revolver)，而該把手槍是其他劇組人員用來打靶練習的槍枝，在鮑德溫開槍前，該把手槍可能已射發五顆子彈。

哈欽絲的妹妹譴責片場劇組疏忽，「這樣的專業團隊怎可容忍這般疏忽？這起事件荒謬至極。」她表示：「我不知道調查方向，有太多猜測了。只有天知道發生了什麼事，這一切實在太難熬。」

安卓索維奇證實，家人的首要之務是先確保拿到簽證，同時馬修仍在決定是否對妻子身亡一事提告。

擔任律師的馬修22日帶著兒子一起參加在聖塔菲(Santa Fe)舉辦的哈欽絲私人告別式，鮑德溫也出席，現場有多名悲傷輔導員提供協助；馬修當天表示：「我已和鮑德溫談過話，他積極提供協助。」

馬修感謝外界的慰問，「家裡有喪事，就會有許多事情待處理，我們持續處理當前必要事務，也收到很多來電和訊息。」

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安卓 簽證 美國

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