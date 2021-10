攝影師妻遭誤殺 9歲兒徬徨無助…他不怪鮑德溫

每日郵報(DailyMail),女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)遭誤射身亡後,其家屬不怪罪開槍的亞歷鮑德溫(Alec Baldwin),他們認為槍枝道具組人員應負起責任;哈欽絲的丈夫表示已和鮑德溫談過話,且對方很願意給予幫助。

哈欽絲的父親安卓 索維奇(Anatoly Androsovych)接受每日郵報訪談,他認為鮑德溫不用擔負責任,該怪罪的是劇組中遞槍給鮑德溫的武器團隊。

目前安卓索維奇正努力跑簽證 流程,好讓妻女可以趕快前往美國 ,探視和支持哈欽絲的丈夫馬修哈欽絲(Matthew Hutchins)與他們9歲的兒子。

「我們還是無法相信哈莉娜已離世,她的母親因悲傷而失去理智。」安卓索維奇24日表示:「但我不怪罪鮑德溫,責任在處理槍枝的道具人員。」

他也談到外孫受到嚴重影響,年幼喪母,徬徨無助。

每日郵報指出,據信鮑德溫使用的是柯爾特左輪手槍(Colt revolver),而該把手槍是其他劇組人員用來打靶練習的槍枝,在鮑德溫開槍前,該把手槍可能已射發五顆子彈。

哈欽絲的妹妹譴責片場劇組疏忽,「這樣的專業團隊怎可容忍這般疏忽?這起事件荒謬至極。」她表示:「我不知道調查方向,有太多猜測了。只有天知道發生了什麼事,這一切實在太難熬。」

安卓索維奇證實,家人的首要之務是先確保拿到簽證,同時馬修仍在決定是否對妻子身亡一事提告。

擔任律師的馬修22日帶著兒子一起參加在聖塔菲(Santa Fe)舉辦的哈欽絲私人告別式,鮑德溫也出席,現場有多名悲傷輔導員提供協助;馬修當天表示:「我已和鮑德溫談過話,他積極提供協助。」

馬修感謝外界的慰問,「家裡有喪事,就會有許多事情待處理,我們持續處理當前必要事務,也收到很多來電和訊息。」

上網請加上

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja