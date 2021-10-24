「好處大於風險」 FDA：輝瑞兒童疫苗 安全且有效

專家表示，雖然兒童接種疫苗存在副作用，但利大於弊，仍應接種。圖為康州青少年接種新冠疫苗。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )表示，根據22日公布的有關5至11歲孩童疫苗 研究，輝瑞 新冠疫苗引發的免疫反應符合當局標準，安全且具91%的效力可預防感染；這顯示FDA可能很快批准輝瑞兒童新冠；一旦疫苗獲准，可望11月初開始施打，並在聖誕節前完成首批孩童接種。

根據這份報告，FDA指出輝瑞兒童疫苗有心臟發炎風險，包括與疫苗相關的心肌炎，不過接種疫苗能有效預防新冠病毒，整體好處大於心臟問題的風險。這番評估可望進一步支持FDA在近日批准輝瑞兒童疫苗，但是心肌炎風險仍是FDA顧問的討論重點。

FDA證實輝瑞的相關數據，其中指出在5至11歲兒童研究中，輝瑞疫苗具90.7%效力預防新冠病毒；這項資訊可能影響FDA是否授權該疫苗使用。

疫苗與相關生物藥品諮詢委員會(Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee)的疫苗專家將在26日會晤，評估兒童打疫苗的安全與有效性，並表決是否建議FDA授權該疫苗。

如果表決結果支持兒童接種，FDA可能在幾天內授權；一旦聯邦疾病防治中心(CDC)同意，全美逾2800萬名5至11歲孩童便可首度接種新冠疫苗。

輝瑞9月表示，在近2270名5至11歲孩童的研究中，輝瑞疫苗普遍耐受性良好，且能引發強烈免疫反應；輝瑞建議每名孩童接種兩劑並間隔三周，劑量是青少年和成人的三分之一。

輝瑞指出，在實驗中，新冠疫苗在年輕孩童體內引發的抗體程度，被拿來跟16至25歲控制組相比較；新數據顯示，疫苗引發的免疫反應能保護孩童免疫；研究人員發現，三名打疫苗的孩童染疫，相較之下，安慰劑組則有16例，因此得出90.7%的效力。

研究人員並未在此研究中發現心肌炎等心臟發炎情況；不過輝瑞認為，這項研究規模太小，無法觀察出這項可能風險。

衛生部門先前指出，接種輝瑞和莫德納新冠疫苗出現心肌炎的風險更高，尤其是30歲以下男性。