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憂疫苗影響胎兒 美2/3孕婦仍未接種

編譯林梅婕／綜合23日電
許多孕婦及產婦擔心影響胎兒或嬰兒健康，迄今未接種新冠疫苗。(Getty Images)
許多孕婦及產婦擔心影響胎兒或嬰兒健康，迄今未接種新冠疫苗。(Getty Images)

今年9月聯邦疾病防治中心(CDC)公開呼籲孕婦盡快接種新冠肺炎疫苗，避免成為染疫併發症的高風險族群，但至今仍有高達三分之二的孕婦未接種；專家提醒，孕婦染疫不僅住進加護病房和死亡的機率比一般人高，也可能影響胎兒健康，更強調接種疫苗的重要性。

南卡醫學大學(Medical University of South Carolina)婦產科接生部門主任芮貝卡‧懷恩蘭德(Rebecca Wineland)指出，Delta變種病毒的高傳染性不僅增加死胎的風險，還可能在懷孕期間併發妊娠毒血症，甚至嬰兒出生後可能有發育遲緩的問題。

此外，孕婦染疫後住進加護病房的機率是一般人的兩倍，死亡率也比一般人高70%；懷恩蘭德說：「讓媽媽和胎兒都承受如此高的風險是完全不值得的。」

南卡羅來納州一名36歲的媽媽金柏莉‧格萊斯(Kimberly Grice)在今年7月染疫，正值妊娠期間的格萊斯當時嚴重到需要使用呼吸器，而她的丈夫托瑞(Tory)面臨了天人交戰的抉擇：萬一緊急狀況發生，究竟是要先救太太、還是先救孩子？

很快地格萊斯的肝臟功能開始急速衰退，醫生甚至考慮為她緊急剖腹，當時距離預產期還有九周；不過很幸運地，格萊斯的病情最終逐漸好轉，就連醫生都告訴她：「你是個奇蹟。」

大病初癒的格萊斯身體雖然非常虛弱，但她在10月22日仍順利產下七磅二盎司重的女兒蕾拉妮(Leilani)；但另一位同樣來自南卡州的媽媽就沒有這麼幸運了。

今年33歲的克萊兒(Clair)8月染疫，接著引發雙肺炎而住院治療；一周後醫生決定必須為克萊兒緊急剖腹，她的兒子蘇利文(Sullivan)出生了。

然而，當時必須仰賴呼吸器維生的克萊兒只剩10%的機率可以活命；克萊兒的丈夫貝斯里(Scott Baisley)形容：「我看著她的維生數據不斷下降」，妻子就這麼撒手人寰，連孩子都來不及見著。

貝斯里用自己的故事告誡民眾，更不希望其他人重蹈覆轍，懷恩萊德也呼籲：「新冠疫苗絕對能拯救你的生命，就算感染也能降低住院的機率。」

南卡羅來納州 疫苗 聯邦疾病防治中心

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