協防台灣？ 美國會兩黨議員促加強總統權限

拜登總統21日說中國 若出兵攻打台灣 ，美國 將出兵馳援，此事雖經政府官員降溫緩頰，但23日仍受國會議員關注；民主、共和兩黨都有國會議員主張應加強總統權限，派兵支援台灣。

國會山莊報(The Hill)23日報導，眾院軍事委員會副主席伊蓮‧雷瑞亞(Elaine Luria)響應共和黨的呼籲，認為應該放開總統手腳，軍援台灣。任職海軍20年的雷瑞亞在華盛頓郵報言論版撰文指出，「假如總統法律上還被綁住，無法防範中國向台灣動武，那麼幾乎可以保證，對中衝突會告擴大，導致兩造慘重傷亡，陷全球經濟於衰退達一個世代。」

雷瑞亞指出，國會就此課題現在就應辯論，而非等到衝突發生。

今年2月，共和黨聯邦參議員史考特(Rick Scott)便提出「防範台灣遭侵略法案」(Taiwan Invasion Prevention Act)，主張授權給總統以美軍保衛台灣，因應台灣遭遇入侵。

雷瑞亞指出，史考特的法案是「辯論的起始點，而非成品」。

抱持類似觀點的還有民主黨聯邦眾議員貝拉(Ami Bera)；貝拉是眾院外交委員會亞太小組委員會主席，他參加Politico網站舉辦的國防會議表示，就美國如何在台灣海峽嚇阻中國，他喜歡「更清楚些」。

貝拉表示，自己講「戰略嚇阻」一詞，但只有嚇阻得很清楚才辦得到；美國經常只談軍事嚇阻，但還有經濟手段；假如中國進犯台灣，美國該多管齊下實施哪些嚇阻，亞太地區還會發生什麼事，都是問題。

參院外交及撥款委員會共和黨成員海格提(Bill Hagerty)參議員表示，他要求拜登政府向國會提供最新的台海威脅評估；海格提指出，「中國正快速擴建核子及傳統戰力，戳探台灣國防的弱點，找尋機會，美國除展現力量以外，別無迴旋立場。」