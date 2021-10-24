我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

平壤批美「不該插手台灣問題」 恐波及朝鮮半島局勢

編譯中心／綜合首爾23日電

美國總統拜登21日表示，台灣若遭中國攻擊，美方將提供防衛。對此，北韓官員23日譴責美國「魯莽」插手台灣問題，並指美國的區域軍事存在日益增加，恐對北韓造成潛在威脅。

北韓官方中央通信社(KCNA)報導，北韓外務省副相朴明浩(Pak Myong Ho)批評，美國派遣軍艦穿過台灣海峽，還提供台灣升級的武器系統與軍事訓練，美方「輕率插手」北韓視為完全是中國內政的台灣問題，可能連帶導致「脆弱的朝鮮半島緊張局勢加劇」。

朴明浩表示，駐南韓美軍兵力和軍事基地都被用來向中國施壓，美國與其在台灣周邊的附屬國也集結了強大武力，隨時可能轉而投入針對北韓的軍事行動，這是眾所周知的事實。

他還說，以美國為首的該區域敵對勢力「毫無說服力地宣稱」，北韓和中國將分別在朝鮮半島與台灣製造麻煩，因此不斷增加區域內的軍事存在，「這個事實證明美國是為了扼殺我國和中國這兩個社會主義國家，以維護自身霸權」。

拜登21日在美國有線電視新聞網(CNN)節目上被問及，台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣，拜登答覆：「會，我們對此有承諾。」隔日白宮與國務院同聲澄清，拜登並未傳達新的政策，美國對台政策亦無改變。

平壤主要盟友兼經濟命脈中國近來與美國的競爭日益激烈之際，北韓也越來越常批評美國在亞太地區扮演的安全角色。上月，拜登政府決定向澳洲提供核動力潛艇後，北韓亦威脅將採取反制措施。

美國與北韓的無核化談判已停滯長達兩年多。北韓一度沉寂數月後，自9月開始加大飛彈試射力度，繼續向南韓施壓。美國北韓特使金星容(Sung Kim)於23日稍晚已抵達南韓，將與盟友就重啟北韓談判進行會商。

美國 北韓 台灣

上一則

協防台灣？ 美國會兩黨議員促加強總統權限

下一則

片場使用「道具槍」 各州不干涉 遵循工會安全準則

延伸閱讀

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
拜登上任9個月 有108天不在白宮 超過川普

拜登上任9個月 有108天不在白宮 超過川普
甘迺迪遇刺案近60年再度解密 拜登：延至明年底公布

甘迺迪遇刺案近60年再度解密 拜登：延至明年底公布
拜登減碳法案在國會受挫 仍想展現他是全球減碳領導者

拜登減碳法案在國會受挫 仍想展現他是全球減碳領導者

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
FDA在20日重大宣布，莫德納與嬌生等兩款疫苗的補強針，都可以開始接種與混打，也可以混打輝瑞。(路透)

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

2021-10-21 09:08

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」