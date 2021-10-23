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拜登打破「戰略模糊」 保衛台灣？專家：只是說錯話

編譯潘勛／綜合22日電
美國長期軍售台灣，加強台灣的防衛能力。圖為去年台灣在高速公路戰備跑道進行戰機起降演習。(美聯社)
美國長期軍售台灣，加強台灣的防衛能力。圖為去年台灣在高速公路戰備跑道進行戰機起降演習。(美聯社)

拜登總統21日在有線電視新網(CNN)舉辦的里民大會上，透過電視現場直播回答中國武力犯台時，直言將信守承諾保衛台灣，打破美、中建交以來，美國一向維持的「戰略模糊」，很快便引發北京、台北兩方面的回應；但白宮方面旋即替拜登緩頰，聲稱美國立場並未轉變，大多數分析家也認為，拜登只是說錯話而已。

華盛頓郵報22日報導，拜登說美國有保衛台灣的承諾，寥寥一語顯然便打破措詞滑頭但苦心經營的對台「戰略模糊」政策；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)隨後表示，美國立場並無轉變，拜登並未宣布也沒決定轉變台海兩岸政策。

北京雖宣稱擁有台灣主權，但台灣事實自治，在美國外交政策也有不尋常地位；外交上美國並未正式承認台灣，但許多事務上與台灣密切合作。

談到美台關係準則時言詞出錯的美國總統，拜登並非第一位；前總統川普在2016年勝選時，便因接聽中華民國總統蔡英文的賀電而引發國際風波。

美國1979年與共產中國建交時便與中華民國斷交，但時任總統的卡特同年4月10日簽字，讓「台灣關係法」生效，維持與台灣非官方但有實質的關係；台灣關係法雖言及要讓台灣維持足以自保的戰力，但並未言明中國進犯台灣時，美國是否保衛台灣，這個立場便是美國的戰略模糊。

美國官員頻頻強調對台政策並未改變；國防部長奧斯丁22日在布魯塞爾的北大西洋公約組織集會上便表示，美國仍信守一中政策，不樂見台海爆發衝突，拜登總統當然也抱持此一立場。

專家指出，拜登與多位前任總統一樣，談到語焉不詳的美台關係時，顯然大傷腦筋；拜登本月稍早發表聲明時還表示，自己與中國國家主席習近平都同意信守「台灣協議」，但此一詞彙所指為何並不清楚。

華盛頓郵報指出，8月份因撤軍阿富汗而出現局面紊亂時，有人詢及是否會釋出訊息給台灣，認為不能指望美國協防其盟友；拜登指出若北約盟國遭受攻擊，美國將予回應，同樣的狀況適用於日本、南韓以及台灣。

華郵認為，拜登8月的發言透露台海生變，美國的介入會更有份量，後來雖擺脫當時失言風波，但21日的發言又釋出混亂訊息，並沒在出兵協防還是僅提供台灣自衛武器之間畫清界線。

台灣關係法 美國 拜登

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