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拜登護台戰略清晰？學者：有心協防 不代表願出兵

記者張加／台北報導
拜登總統在電視里民大會上說，台灣若遭中方攻擊，美會履行防衛承諾；事後白宮連忙澄清對台政策並未改變。圖為美航母「卡爾文森號」航母戰鬥群9月份在西太平洋巡弋。(美聯社)
拜登總統在電視里民大會上說，台灣若遭中方攻擊，美會履行防衛承諾；事後白宮連忙澄清對台政策並未改變。圖為美航母「卡爾文森號」航母戰鬥群9月份在西太平洋巡弋。(美聯社)

美國總統拜登在電視節目提及台灣若遭對岸攻擊，美承諾防衛，部分人士解讀美國對台政策從「戰略模糊」走向「戰略清晰」。台北外交部前部長程建人指出，相信美國不會輕易跨過紅線。學者分析，拜登的說法顯示美國確實有心協防台灣，提供武器、軍事訓練或情資，但不代表願意為台灣出兵，台灣仍需自我防衛。

拜登講話是否代表美對台政策走向「戰略清晰」，程建人說，相信美國不會輕易跨過紅線。程建人提及美國前總統小布希曾說「將不計一切代價協防台灣」，後來他發現講過頭了，慢慢修正。

程建人受訪指出，政治人物講話保持某種彈性，拜登的話可以直接解釋美國會防衛台灣，也可以說美國會幫助防衛台灣。程建人認為，現在美中競爭、對抗、相互仇視，拜登發言也是考量自身利益，他在國內聲望受挫，而國內抗中心態強，他認為自己這樣講應不會錯。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生也指出，美國根據台灣關係法提供台灣防衛性武器，但未承諾出兵。拜登21日的發言，顯示美國對台承諾不變，也就是美國不會坐視不管台灣處境，但台灣須自我保衛。

一旦台海發生戰事，嚴震生指出，美國絕對有心協防台灣，包括依法提供台灣防禦性武器、協助訓練軍人，美方若評估台灣有需要，也可能向台灣提供涉及中國的軍事情報資訊。但台美間並無北大西洋公約組織或美日、美韓間的安全條約關係，並無為台灣出兵的義務。

政大名譽教授丁樹範說，他不覺得這是從戰略模糊走向清晰，而是在美中競爭激烈之際，美國不能示軟；且問題在於真正發生事情時具體如何處理，但拜登沒講清楚，他認為不需過度解讀拜登的話。

台北駐美代表處前政治組長趙怡翔表示，拜登說的是真心話，他確有協防台灣的意願，但台灣的國防最終須由自己優先負責。

拜登總統在電視里民大會上說，台灣若遭中方攻擊，美會履行防衛承諾；事後白宮連忙澄清...
拜登總統在電視里民大會上說，台灣若遭中方攻擊，美會履行防衛承諾；事後白宮連忙澄清對台政策並未改變。圖為美航母「卡爾文森號」航母戰鬥群10月份在孟加拉灣與盟國戰艦進行演習。(美聯社)

台灣關係法 美國 拜登

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