中拚AI等5領域 美情報機構示警企業：恐成最大威脅

美國 國家反情報與安全中心(NCSC)22日發出最新警告，指中國在人工智慧(AI)、量子運算、生物科技、半導體及自動系統等五大領域尋求領先優勢，最終可能會讓北京 在軍事上帶來決定性優勢，並可能支配美國的醫療保健及其他重要部門。NCSC同時警告美國企業，警覺與中國企業、政府、軍方及情報單位互動的風險。

NCSC代理主任奧蘭多(Michael Orlando)在一個罕見的簡報會上指出，中國力圖主導上述五大領域的技術，包括透過合法與非法管道取得美國的知識產權，而美國企業向來成為中國目標。他又指出，在這五大領域裡，美國絕對不能輸中國。

奧蘭多明言，儘管俄羅斯等一些國家對美國也是個威脅，但由於中國的經濟實力，使其成為美國最大威脅。

他表示，中國的企業和學術界一直受中共影響，必須為黨的利益服務。「雖然我們年復一年地這麼說，但人們並沒有消化這一點。」

奧蘭多在簡報會上拒絕說明美國應否限制中國在某些領域的投資，或是實施更嚴格的措施，甚至徹底發出禁令等，因為他的角色並不是作出政策建議。他表示並非主張美中經濟脫鉤，而是試圖警告美企與中國公司合作的風險。

他說，NCSC定期與私營企業及學術界舉行簡報會，同時認識到企業和大學仍然希望吸引中國留學生 、專家和投資者，因此鼓勵商界在控制知識產權方面作出努力及採取安全措施。但他沒有透露曾經會晤過的企業名字。

紐約時報報導，AI與機器學習將對生活許多面向，包括軍事行動帶來徹底革新，量子運算則會突破現今最艱難的加密，而半導體對電腦與許多消費性產品至關重要。美國情報官員強調，跨技術以及遺傳、生物研究現也成為關鍵競爭與間諜領域。

另方面，NCSC負責新興及顛覆性技術的華裔負責官員愛德華‧尤(Edward You)指出，中國政府正在全球蒐集醫學、健康與遺傳數據，期望打造全球最佳資料數據庫，在未來再有其他疫情爆發時，可取得研發治療的優勢。

他說，憑藉數據蒐集及技術的進步，北京有朝一日可能在醫療保健領域占據主導地位，讓美國完全依賴中國。