刺胳針研究示警：懶理氣候危機 危及數百萬條命

奧克拉荷馬州的惡劣天氣損害房屋，兒童們在自家行走不便；氣候變遷已危及數百萬人命。（美聯社）

醫學雜誌刺胳針 (Lancet)20日發表一篇文章，警告目前由於人類應對氣候變遷的腳步過慢，因此引發的糧食危機、致命災難與重大傳染疾病，將會使數百萬人的生命因此受到威脅；專家呼籲必須盡快控制溫室氣體排放，才能避免數百萬人死傷的悲劇。

專家指出，自工業革命以來，地球均溫已上升華氏2.2度(攝氏1.2度)，而至21世紀末葉，地球平均氣溫可能再攀升華氏4.9度(攝氏2.7度)；氣溫的上升將使原本只在熱帶地區流行的各種疾病往高緯度地區傳播，且高溫 將使植物繁殖力更旺盛，空氣中的花粉數量增加，更不利哮喘或呼吸道疾病的人生存。

氣候變遷引發的高溫還容易導致一些原本因人體體溫過高而不易感染的細菌進化，從而感染人類並爆發更多傳染病；然而，根據聯合國20日發布的一項報告指出，各國政府仍在大量使用化石燃料，特別是20國集團(G20)國家，自新冠肺炎疫情開始以來，所投入的資金大多運用在此。

美國 燃煤、燃油的情形特別嚴重，儘管拜登總統承諾美國將在2030年以前降低一半以上碳排放量，但仍預估屆時美國天然氣與石油產量可達9焦耳，約2.15億噸石油。

除了暖化以外，燃煤與燃油造成的另一項重要環境影響就是空氣污染，在燃燒的過程中會產生大量微小、易刺激肺部的懸浮微粒，即PM2.5，刺胳針研究結果估計，PM2.5每年平均造成100萬人死亡。

在國會審議和國際談判中，高昂的成本一直是降低化石燃料用量的最大障礙，但刺胳針研究表示「不作為」的成本更大；據研究報告估計，2020年氣候災害造成的直接損失達1780億元，其中旱情直接影響全球19%的陸地；高溫迫使農民無法在烈日下工作，剝奪了2590億小時的工作時數；PM2.5單單在美國就造成了8000億元的損失。

麻州綜合醫院急診醫師蕾妮．薩拉斯 (Renee Salas)說：「減少溫室氣體排放是帶給民眾健康最有效的方法。」