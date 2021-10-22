我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

刺胳針研究示警：懶理氣候危機 危及數百萬條命

編譯柯立偉／綜合21日電
奧克拉荷馬州的惡劣天氣損害房屋，兒童們在自家行走不便；氣候變遷已危及數百萬人命。（美聯社）
奧克拉荷馬州的惡劣天氣損害房屋，兒童們在自家行走不便；氣候變遷已危及數百萬人命。（美聯社）

醫學雜誌刺胳針(Lancet)20日發表一篇文章，警告目前由於人類應對氣候變遷的腳步過慢，因此引發的糧食危機、致命災難與重大傳染疾病，將會使數百萬人的生命因此受到威脅；專家呼籲必須盡快控制溫室氣體排放，才能避免數百萬人死傷的悲劇。

專家指出，自工業革命以來，地球均溫已上升華氏2.2度(攝氏1.2度)，而至21世紀末葉，地球平均氣溫可能再攀升華氏4.9度(攝氏2.7度)；氣溫的上升將使原本只在熱帶地區流行的各種疾病往高緯度地區傳播，且高溫將使植物繁殖力更旺盛，空氣中的花粉數量增加，更不利哮喘或呼吸道疾病的人生存。

氣候變遷引發的高溫還容易導致一些原本因人體體溫過高而不易感染的細菌進化，從而感染人類並爆發更多傳染病；然而，根據聯合國20日發布的一項報告指出，各國政府仍在大量使用化石燃料，特別是20國集團(G20)國家，自新冠肺炎疫情開始以來，所投入的資金大多運用在此。

美國燃煤、燃油的情形特別嚴重，儘管拜登總統承諾美國將在2030年以前降低一半以上碳排放量，但仍預估屆時美國天然氣與石油產量可達9焦耳，約2.15億噸石油。

除了暖化以外，燃煤與燃油造成的另一項重要環境影響就是空氣污染，在燃燒的過程中會產生大量微小、易刺激肺部的懸浮微粒，即PM2.5，刺胳針研究結果估計，PM2.5每年平均造成100萬人死亡。

在國會審議和國際談判中，高昂的成本一直是降低化石燃料用量的最大障礙，但刺胳針研究表示「不作為」的成本更大；據研究報告估計，2020年氣候災害造成的直接損失達1780億元，其中旱情直接影響全球19%的陸地；高溫迫使農民無法在烈日下工作，剝奪了2590億小時的工作時數；PM2.5單單在美國就造成了8000億元的損失。

麻州綜合醫院急診醫師蕾妮．薩拉斯 (Renee Salas)說：「減少溫室氣體排放是帶給民眾健康最有效的方法。」

猶他州奧格登的Pineview 水庫今秋水量約滿1/4，估計今冬北方會更潮濕。（...
猶他州奧格登的Pineview 水庫今秋水量約滿1/4，估計今冬北方會更潮濕。（美聯社）

美國 刺胳針 高溫

上一則

抗氣候變遷捐款「少得驚人」 去年只占全球2%

下一則

抗議席納瑪阻撓社支法案 5退伍軍人顧問集體請辭

延伸閱讀

氣候峰會倒數 英媒揭多國企圖刪修聯合國氣候報告

氣候峰會倒數 英媒揭多國企圖刪修聯合國氣候報告
各國領袖聚首「COP26」 目標：全球限升溫1.5度

各國領袖聚首「COP26」 目標：全球限升溫1.5度
COP26在即 拜登砍1500億潔淨電力績效計畫

COP26在即 拜登砍1500億潔淨電力績效計畫
飲水受汙 加拿大北冰洋小鎮供水驗出高濃燃油

飲水受汙 加拿大北冰洋小鎮供水驗出高濃燃油

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造