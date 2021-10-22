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傷經濟、加劇移民潮 拜登政府報告：氣候變遷加深國安威脅

記者胡玉立／綜合報導
拜登政府21日發表針對氣候變遷和國家安全的全面評估報告，指出氣候變遷引發的轉變，可能重塑美國戰略利益，為中國等競爭對手提供新機會。圖為阿拉巴馬州的煤電廠造成空氣汙染。（Getty Images）
拜登政府21日發表針對氣候變遷和國家安全的全面評估報告，指出氣候變遷引發的轉變，可能重塑美國戰略利益，為中國等競爭對手提供新機會。圖為阿拉巴馬州的煤電廠造成空氣汙染。（Getty Images）

在全球領袖11月將於格拉斯哥舉行聯合國氣候峰會COP26談判之際，拜登政府21日針對氣候變遷和國家安全發表全面評估報告，明確闡述全球暖化對世界穩定構成重大挑戰，氣候變遷讓全球安全的長期威脅變本加厲。

由國土安全部、國防部以及白宮國家安全會議(NSC)和國家情報總監(DNI)等單位發布的文件報告顯示，氣候變遷引發的轉變，可能重塑美國戰略利益，為中國等競爭對手提供新機會，增加北韓和巴基斯坦等核國家的不穩定性，讓美國國安機構的憂慮日益加深。

這些報告指出，前總統川普領導的那四年，美國政府對氣候議題抱持懷疑立場，對所有與氣候相關的安全問題毫無作為，拜登政府則要準備承擔全球暖化對國家安全的影響。

報告趕在拜登總統前往格拉斯哥參加聯合國氣候峰會前發表，似乎是刻意彰顯拜登政府將對氣候變化採取行動。拜登原本希望藉國會通過涵蓋因應氣候變遷的龐大預算法案，重振美國在氣候變遷議題上的國際領導地位，但國會相關議程至今仍停滯不前。

國防情報機構報告警告，全球暖化令國家之間的衝突更加惡化，隨著軍事緊張局勢和不確定性加劇，人們流離失所和遷移增加，進而激起移民潮。國土安全部報告警告，隨著北冰洋冰層融化，對魚類、礦產和其他資源的競爭將更加激烈。此外，因氣候變化，至2050年可能有數以千萬的人流離失所；其中，南亞、撒哈拉以南非洲和拉丁美洲被迫移動者，將多達1億4300萬人。

一名關心地球氣候變遷的抗議者，在華府國會大廈前，扮演阻擋與氣候及潔淨能源預算的民...
一名關心地球氣候變遷的抗議者，在華府國會大廈前，扮演阻擋與氣候及潔淨能源預算的民主黨參議員曼欽，嘲諷他操控拜登總統和參院多數黨領袖舒默。（美聯社）

與此同時，美國金融監管機構首次將氣候變遷標記為對美國經濟的「新興威脅」；一個聯邦委員會報告顯示，颶風、洪水和野火等更頻繁且更具破壞性的災害，導致財產收入損失和業務中斷，有可能改變房地產等資產估值方式。國家海洋暨大氣管理局(NOAA)數據則指出，截至10月8日，2021年發生了18起「天氣/氣候災害事件」，每起損失超過10億元。

圖為今年9月加州國家公園的森林大火。（Getty Images）
圖為今年9月加州國家公園的森林大火。（Getty Images）
圖為今年9月艾妲颶風過後，新澤州洪水氾濫。（Getty Images）
圖為今年9月艾妲颶風過後，新澤州洪水氾濫。（Getty Images）

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