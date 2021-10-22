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拒作證暴動案 眾院通過巴農蔑視國會、移送司法部

編譯潘勛／綜合21日電
國會眾院21日投票認定，前總統川普的首席謀士巴農藐視國會；全案已移送司法部，以決定是否以藐視國會罪名起訴當事人。（美聯社）
國會眾院21日投票認定，前總統川普的首席謀士巴農藐視國會；全案已移送司法部，以決定是否以藐視國會罪名起訴當事人。（美聯社）

眾院21日全院投票，以229比202的票決判定，前總統川普的前首席策士巴農(Stephen Bannon)收到元月6日國會山莊暴動調查委員會的傳票，卻拒絕依法出席，實為藐視國會；目前全案已移送司法部，決定要不要以藐視國會罪名起訴當事人。

華盛頓郵報報導，這次投票中，有九名共和黨眾議員跑票，支持民主黨認定巴農為藐視國會；數日之前，由兩黨組成的特別委員會無異議通過決議，對巴農祭出藐視國會的判決。

巴農先前透過律師表示，因為川普主張有行政特權，所以他無法應傳票而出席。

巴農一案現已移送司法部；藐視國會是刑事輕罪，最高可判一年徒刑，以及最高10萬元罰金。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)21日在眾院司法委員會聽證會上表示，碰到這種狀況，會按向來的做法，以適用的事實及法律量處當事人。

法學專家質疑巴農自辯而拒絕依傳票出席的理由，指出川普主張有豁免權，得不應國會傳票出席，只擴大適用於川普最親近的白宮策士，不適用巴農之流的一般公民。

川普聲稱擁有廣泛行政特權，可保護自己的活動、助理及盟友得不受國會盤問，也遭憲法專家及法學人士質疑。

國會正在調查1月6日發生的暴徒攻擊國會事件，並向多名與前總統有關的人士發出傳票。...
國會正在調查1月6日發生的暴徒攻擊國會事件，並向多名與前總統有關的人士發出傳票。（路透）

川普18日提出長26頁的訟狀，想阻擋眾院特別委員會，不得以書面由國家檔案局取得檔案並調查；川普主張委員會的書面要求與立法目的無關，削弱川普的行政特權，另外委員會也沒給川普法律團隊足夠時間，來審核檔案索取要求。

九名支持以藐視國會罪名移送巴農的共和黨眾議員中，七人今年初也投票支持彈劾川普；另兩人雖反對彈劾川普，這次卻支持判巴農藐視國會。

目前調查國會暴動案的特別委員會裡，只剩兩名共和黨眾議員，一是麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，另一名是金辛格(Adam Kinzinger)。

錢尼21日在全院會辯論時指出，巴農發表的公開聲明足證他顯然知道1月6日即將發生什麼，故此他必然知曉甚至參與計畫當天上演的一切；美國人民有權了解巴農曉得什麼，又做了什麼。

川普 傳票 眾院

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