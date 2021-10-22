若使民主黨及總統「難堪」 曼欽改口願意脫黨

前一天才否認有退出民主黨意願的溫和派聯邦參議員曼欽21日表示，如果他的行為讓民主黨「難堪」，願意脫黨成獨立議員。圖為一名示威者在國會大廈前舉著曼欽（後右）、拜登總統（前右）和參議員舒默的頭像。（路透）

民主黨 溫和派聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)21日表示，如果他的行為讓民主黨「難堪」，願意脫黨成獨立議員，與他前一日駁斥的左翼雜誌「瓊斯夫人」(Mother Jones)的報導，稱他考慮退黨為「胡扯」的說法有出入。

曼欽21日在國會被記者問到，是否以退黨要脅民主黨同僚同意削減「重建美好未來」(Build Back Better Act)開支案的預算 。他回答：「沒有。」

不過，曼欽表示，若他讓民主黨同事及總統「難堪」，「如果我作為一個溫和中間派的民主黨人士，造成你們的困擾，讓我知道我會轉為獨立議員，但我仍會與民主黨團結盟。」

「這是我們討論的唯一一件事，沒人接受，我說：『若你有需要，我會提出這項建議』。」曼欽說，但他的建議「不被接受」。

前一天才否認有退出民主黨意願的溫和派聯邦參議員曼欽21日表示，如果他的行為讓民主黨「難堪」，願意脫黨成獨立議員。（路透）

曼欽否認左翼雜誌「瓊斯夫人」記者孔恩(David Corn)20日描繪的對峙情境，該報導指出；曼欽曾告訴幕僚，若拜登總統與民主黨議員不同意把「重建美好未來」開支案的預算，從3.5兆元減至1.75兆元，他可能考慮兩階段退黨；但他20日澄清，指退黨傳聞「胡扯」。

與曼欽熟識的消息人士也表示，曼欽不會作出如此要脅。

「這不可能是真的。」一名曼欽幕僚表示，若如「瓊斯夫人」報導所述，曼欽若離開民主黨且不與民主黨團結盟，他將拱手把參院主導權交給共和黨 ，徹底削弱自己的政治權力，遑論民主黨。

此外，他也會失去能源委員會主席的領導位子，就算他與共和黨黨團結盟，共和黨也不太可能讓他領導該委員會。

曼欽仍需找到與當前白宮、政府合作的方法，若民主黨失去通過重大法案的能力，可能會將他打入冷宮。

共和黨參議員孔寧(John Cornyn)也對曼欽可能退黨抱持懷疑態度說：「他不會，我們也不會這麼做；他就像德州那一群溫和派民主黨人士一樣，他們天生如此，永遠不會改變。」