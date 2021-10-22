「你們最愛的總統被消音」 川普組媒體王國戰科技龍頭

前總統川普20日宣布成立自己的媒體公司「川普媒體科技集團」(TMTG)，以及自家社群媒體平台「社會真相」(TRUTH Social)應用程式，希望與拒讓他使用旗下平台的科技巨擘比拚。（Getty Images）

將推自家社群平台「社會真相」

前總統川普 20日宣布成立自己的媒體公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group，簡稱TMTG)，以及自家社群媒體 平台「社會真相」(TRUTH Social，暫譯)的應用程式，希望與拒讓他使用旗下平台的科技巨擘比拚；川普自媒體推出後，投資人爭相投資，支持相關計畫的一間空殼公司股價 連兩日飆漲，21日漲350%，20日一度衝破400%。

川普因煽動元月6日國會攻擊事件，遭主流社群媒體驅逐長達9個月；川普表示，他新成立的「自由媒體集團」與平台可與大科技公司較勁，「對抗矽谷巨擘，他們利用單方面的權力來消除美國的反對聲音。」

「我成立TRUTH Social和TMTG對抗獨裁科技巨擘，我們生活的世界中，有大量神學士(Taliban)在使用推特，但你們最愛的美國總統卻被消音。」川普指出：「這令人難以接受。」

將擔任TMTG董事長的川普說：「我很期待能很快推出我的第一件真相(TRUTH)和TRUTH Social。TMTG成立的任務就是要向所有人表達聲音，我很興奮很快能開始在TRUTH Social分享我的看法，並對抗科技巨擘。」

空殼公司股價 應聲飆漲兩日

川普新公司宣布與「數位世界收購公司」(Digital World Acquisition Corp)合併而成，並有意成為上市公司；「數位世界收購公司」執行長歐蘭德(Patrick Orland)表示，該公司相信TMTG是前景最看好的企業合併夥伴之一。

總部在邁阿密的數位世界收購公司股價21日漲356.8%，來到45.50元，稍早一度漲逾400%；若以收盤價計算，市值高居14億7000萬元，前一日則為3億2100萬元。

「社會真相」應用程式目前可在蘋果(Apple)應用程式商店預先下單，11月將先推出試用版，預計明年第一季在全國發行；除此之外，該公司也計畫推出訂閱隨選視訊服務TMTG+，主打娛樂、新聞和播客(podcast)服務。

川普遭禁用推特和臉書後，便放話要成立自己的社群媒體網站；川普先前在其既有網站上推出「來自川普書桌」(From the Desk of Donald J. Trump)的網誌，但點閱率慘淡，後來在傳出川普不滿的新聞後，便棄而不用。

過去也有其他社群媒體網絡成立，希望可吸引保守派用戶，但這些網站的影響力仍舊不如主流平台。

川普前顧問米勒(Jason Miller)表示：「恭喜川普總統重返社群媒體爭鬥！現在臉書和推特會開始流失更多市占率了。」