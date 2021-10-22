抗氣候變遷捐款「少得驚人」 去年只占全球2%

加州近年野火不斷，造成空氣污染。（美聯社）

對抗氣候變遷 的捐款去年有見增加，但只占全球總捐款不到2%，氣候工作 基金會認為太少。

在氣候工作基金會負責全球情報的副會長孟能(Surabi Menon)說，極端氣候事件不絕於耳，能用來處理氣候變遷的錢卻那麼少，著實「令人震驚。」

根據基金會的「2021經費趨勢：氣候變遷移民慈善事業」報告，去年團體和個人捐款用來緩解氣候變遷效應的總額比前年增加了14%，個人捐款佔絕大多數。

報告估計，這方面的捐款從2019年50-90億美元增為2020年60-100億美元，不包含貝佐斯 地球基金年底才宣布捐出的8億美元。2020年數額，團體捐款僅19億美元。

有效慈善工作中心主管布坎南(Phil Buchanan)說，根據該中心2016年的意見調查，社團領導人都認為氣候變遷僅次於經濟社會不平等，是當今世上第二大挑戰。

所以，無法對氣候變遷投入大量資源，不是因為捐款人缺乏興趣，而是因為捐款機構或個人把重點放在「本地」或區域性的問題上面 -- 因為全球性的大問題非其組織任務或個人能力所及，也可能出於「地方再努力也無濟於事」的想法。

布坎南說，許多基金會都希望看到可以量化的結果，要自己的付出產生「特定的結果，」氣候變遷難以短期看到效果，自然不符合這種心態。

他只能盼望日益頻繁的氣候災難事件累積成一記警鐘，敲醒慈善捐款界，「我們得趕快做些事。」

德國的「積極慈善」諮詢捐款方支持處理氣候變遷問題，領導人倫德蕭森(Johannes Lundershausen)說，未來10年正需大經費、大動作來處理這問題，不到2%的數額，顯然令人失望。

他說，因為這問題相當新，捐款數額才小，不過已經有進步，「方向是對的。」

孟能也認為世人對這問題的認識逐漸增加，例如100億美元的地球基金和「保護我們的地球」挑戰計劃，就有9個基金會承諾未來10年，捐出50億美元做環境保育工作。

他又說，2018年全球氣候行動高峰會上籌到的40億美元，已大致達成既定目標，捐款人數也在增加，目前承諾2025年前總額增為6億美元。