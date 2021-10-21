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FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

編譯林育正╱綜合20日電
FDA在20日重大宣布，莫德納與嬌生等兩款疫苗的補強針，都可以開始接種與混打，也可以混打輝瑞。(路透)
FDA在20日重大宣布，莫德納與嬌生等兩款疫苗的補強針，都可以開始接種與混打，也可以混打輝瑞。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)20日晚重大宣布，分別授權嬌生(Johnson & Johnson)與莫德納(Moderna)兩種新冠疫苗，可以施打補強針，同時也已授權全接種三種不同疫苗後，可以混打(mix and match)不同藥廠的補強針。

同時，華盛頓郵報也指出，食藥局正在慎重評估將接種補強針的年齡，放寬至40歲，預計在下個月定案。

FDA局長珍娜·伍德考克(Janet Woodcock)表示：「今日的決策，代表我們對抗新冠肺炎疫情的決心。疫情持續重創美國，科學證據顯示，疫苗是避免染病最安全，有效的方式，也保護民眾免於住院和死亡等重症。」

FDA表示，凡是最先打過輝瑞、莫德納，及嬌生，三種不同疫苗的人，在接受補強針時，都可以混打不同的疫苗。這將擴大補強針的接種人口。

上周FDA疫苗與相關生物藥品諮詢委員會(Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee)一致建議授權兩家藥廠疫苗做為補強針；委員會建議，65歲以上老年人與高風險民眾在接種莫德納疫苗六個月後，即可接種補強針；18歲以上成人接種嬌生疫苗至少兩個月後，也可以接種補強針。

現階段的決議，接下來將送交聯邦疾病防治中心(CDC)與其疫苗諮詢委員會；委員會將在21日召開會議，檢視莫德納與嬌生的疫苗數據。若委員會呈交建議，再經過CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)簽署，補強針即可盡快展開施打。

經過授權，全美有超過1500萬名接種嬌生疫苗，以及超過6900萬名接種莫德納疫苗的民眾，將具有補強針資格。

具資格的民眾，將能夠混搭使用不同廠牌的疫苗。國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)上周發布研究，所有混搭的疫苗組合，皆能有效提升保護力，其中以輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)做為補強針效果最佳。

另外，有線電視新聞網(CNN)率先報導，FDA正考慮將莫德納與輝瑞補強針年齡資格下調至40歲。不過目前下修補強針年齡，急迫性不如開放兒童接種。屆時，年紀不到40歲但有特殊風險的民眾，也能接種補強針。

消息人士透露：「我相信這很快就會定案，現在有越來越多完全接種的65歲以下民眾住院，讓FDA內部非常擔心。」

疫苗 莫德納 FDA

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