我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

拒打疫苗「代價高昂」 華州教練最高公職年薪300萬飛了

記者顏伶如、編譯柯立偉╱綜合報導
年薪三百多萬元的華盛頓州立大學足球總教頭Nick Rolovich。(Getty Images)
年薪三百多萬元的華盛頓州立大學足球總教頭Nick Rolovich。(Getty Images)

華盛頓州立大學(WSU)足球隊總教練羅洛維奇(Nick Rolovich)年薪300萬元，在領取州政府薪水的公務員收入排行榜稱霸，但因羅洛維奇拒絕遵守華州要求公務員必須接種新冠疫苗的規定，本周稍早已被開除，此案是目前為止，最為引人注目的公職人員拒打疫苗而丟飯碗案例。

華盛頓州立大學18日宣布已解聘羅洛維奇；華盛頓州立大學美洲獅隊(Washington State Cougars)韓裔體育主任椿派特(Pat Chun，音譯)指出，羅洛維奇拒絕配合疫苗接種規定，已失去聘用資格。

42歲的羅洛維奇出身於夏威夷大學(University of Hawaii)足球隊，2019年曾獲西部山區聯盟(Mountain West Conference)最佳教練。羅洛維奇年薪300萬元，是領取華州州政府薪水的公務員當中排行最高者。

由於羅洛維奇擔任職業球員期間戰功彪炳，不只高中時期擔任球隊四分衛時帶領全隊兩度奪冠，2002年還被夏威夷大學評選為最有價值球員(MVP)，因此美洲獅隊當年從夏威夷大學挖角羅洛維奇時，與他簽訂五年合約，不只開出的年薪比原校高90萬，還訂有「解雇給付條款」，約定即便羅洛維奇被提前解雇，華盛頓大學仍須給付他60%的薪水。

椿派特指出，校方與羅洛維奇協商長達數月，但羅洛維奇態度堅定，「他有權做出選擇，他的決定就是不配合規定」。

羅洛維奇的律師20日表示，羅洛維奇是名虔誠的天主教徒，早已基於宗教信仰的原因向校方申請豁免，將對華盛頓州立大學的「非法解雇」採取法律行動，認為椿派特是基於對他決定不接種疫苗的歧視與報復行為，才做出解雇的決定。

他說：「州長的強制疫苗接令8月才生效，但椿派特4月時就決定要解雇羅洛維奇，因此椿派特只是以州長行政命令為名，行歧視羅洛維奇宗教信仰之實；椿派特歧視性和報復性行為對羅洛維奇造成不可估量的精神損害。」

疫苗 華盛頓州 歧視

上一則

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒「宣告回歸」

下一則

兒童疫苗將開打 CDC：師生在校仍需戴口罩

延伸閱讀

蘋果鐵腕防疫：未接種疫苗員工 每進辦公室須做篩檢

蘋果鐵腕防疫：未接種疫苗員工 每進辦公室須做篩檢
兒童疫苗開打 CDC：師生在校仍需戴口罩

兒童疫苗開打 CDC：師生在校仍需戴口罩
德州土產新冠疫苗Corbevax 繞過白宮拯救貧窮國家

德州土產新冠疫苗Corbevax 繞過白宮拯救貧窮國家
研究：接種疫苗後 僅高齡且患有重病者會死亡

研究：接種疫苗後 僅高齡且患有重病者會死亡

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除