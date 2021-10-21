拒打疫苗「代價高昂」 華州教練最高公職年薪300萬飛了

年薪三百多萬元的華盛頓州立大學足球總教頭Nick Rolovich。(Getty Images)

華盛頓州 立大學(WSU)足球隊總教練羅洛維奇(Nick Rolovich)年薪300萬元，在領取州政府薪水的公務員收入排行榜稱霸，但因羅洛維奇拒絕遵守華州要求公務員必須接種新冠疫苗 的規定，本周稍早已被開除，此案是目前為止，最為引人注目的公職人員拒打疫苗而丟飯碗案例。

華盛頓州立大學18日宣布已解聘羅洛維奇；華盛頓州立大學美洲獅隊(Washington State Cougars)韓裔體育主任椿派特(Pat Chun，音譯)指出，羅洛維奇拒絕配合疫苗接種規定，已失去聘用資格。

42歲的羅洛維奇出身於夏威夷大學(University of Hawaii)足球隊，2019年曾獲西部山區聯盟(Mountain West Conference)最佳教練。羅洛維奇年薪300萬元，是領取華州州政府薪水的公務員當中排行最高者。

由於羅洛維奇擔任職業球員期間戰功彪炳，不只高中時期擔任球隊四分衛時帶領全隊兩度奪冠，2002年還被夏威夷大學評選為最有價值球員(MVP)，因此美洲獅隊當年從夏威夷大學挖角羅洛維奇時，與他簽訂五年合約，不只開出的年薪比原校高90萬，還訂有「解雇給付條款」，約定即便羅洛維奇被提前解雇，華盛頓大學仍須給付他60%的薪水。

椿派特指出，校方與羅洛維奇協商長達數月，但羅洛維奇態度堅定，「他有權做出選擇，他的決定就是不配合規定」。

羅洛維奇的律師20日表示，羅洛維奇是名虔誠的天主教徒，早已基於宗教信仰的原因向校方申請豁免，將對華盛頓州立大學的「非法解雇」採取法律行動，認為椿派特是基於對他決定不接種疫苗的歧視 與報復行為，才做出解雇的決定。

他說：「州長的強制疫苗接令8月才生效，但椿派特4月時就決定要解雇羅洛維奇，因此椿派特只是以州長行政命令為名，行歧視羅洛維奇宗教信仰之實；椿派特歧視性和報復性行為對羅洛維奇造成不可估量的精神損害。」