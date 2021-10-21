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昆尼別克民調：8成共和黨人 挺川普再選總統

編譯盧炯燊╱綜合20日電
昆尼別克大學民調結果顯示，78%共和黨人希望前總統川普在2024年捲土重來參加總統選舉。圖為川普10月9日在愛阿華州造勢。(歐新社)
昆尼別克大學民調結果顯示，78%共和黨人希望前總統川普在2024年捲土重來參加總統選舉。圖為川普10月9日在愛阿華州造勢。(歐新社)

根據最新公布的兩個民調結果顯示，近八成共和黨人希望前總統川普在2024年捲土重來參加總統選舉；若現在選舉，川普與總統拜登的支持率不相上下。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)公布的民調結果指出，川普得到共和黨的強烈支持，78%共和黨人希望他能夠參加大選，這個比例較5月份時的66%，大增12個百分點。

但也有例外，共和黨籍路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)表示，若川普參選，不會投票給他。

儘管共和黨人力挺川普東山再起，但94%的民主黨人認為，川普參加2024年選舉只是浪費時間；58%的無黨派獨立人士也不願意看到川普再次出選。

昆尼別克大學的民調指出拜登的支持率為19%，排在川普之後，副總統賀錦麗以13%支持率排第三位。

昆尼別克大學民意調查分析師馬洛伊(Tim Malloy)對民調結果解讀為，雖然一半(51%) 人認為川普破壞了民主的基礎，但超過一半人對拜登的評分極低，只有37%認可他的總統工作。

隨著兩黨的不同，得出的結果也不同，例如76%民主黨人認為國家目前的狀況較一年前更好，然而 94%共和黨人及 56% 的獨立人士認為，目前的國家狀況比一年前更糟。

此外，格林內爾學院(Grinnell College)20日公布的全國民調則指出，若川普在2024年參選，將與尋求連任的拜登正面交鋒，若現在就舉行選舉，難以確定鹿死誰手。

民調顯示，拜登與川普同獲40%受訪者支持；14%表示會投票給其他人；1%受訪者說不會投票；4%表示他們現在仍未確定。

拜登及川普都是各自獲得自己政黨的支持，87%民主黨人力挺拜登，川普則獲得80%共和黨人支持。至於在2020年投票給兩人的人，也100%繼續支持他們。

隨著2022年期中選舉升溫，川普頻頻亮相指點江山，被視為極有可能參加2024大選。

由於新冠疫情、經濟低迷，以及從阿富汗撤軍的失敗，都有利共和黨贏取2022年期中選舉乃至2024大選。

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