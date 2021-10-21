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疑為減稅誤導官員 川普高球俱樂部遭調查

編譯林育正╱綜合20日電
前總統川普位在紐約州威徹斯特郡的川普全國高爾夫球俱樂部。(美聯社)
前總統川普位在紐約州威徹斯特郡的川普全國高爾夫球俱樂部。(美聯社)

紐約時報指出，前總統川普位在紐約州威徹斯特郡(Westchester County)的川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)，疑似為減稅誤導官員，而遭受地方檢察官刑事調查。

消息人士匿名指出，地方檢察官洛卡(Mimi Rocah)辦公室向高球俱樂部以及經手稅務的城鎮奧西寧(Ossining)索取稅務資料。這起刑事調查將著重川普的公司，是否呈交具有誤導性的高球場資料。

目前洛卡尚未起訴公司任何人，調查後是否將有任何人被起訴仍是未知數。現階段檢察官辦公室以及川普集團皆不對本案發表評論。

這起刑事調查，也讓川普和旗下公司背負的法律挑戰再添一樁。7月時，紐約曼哈頓地方檢察官才因川普集團未如實繳交汽車與公寓等員工福利的相關稅務，使公司與財務長遭到起訴。不過公司與財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)皆未認罪。

紐約州檢察長辦公室也偕同曼哈頓地方檢察官，對川普的財務展開調查。這起民事調查將檢視川普集團是否在評估公司旗下威徹斯特的房地產時，誤導稅務官員。該筆房產「七泉莊園」(Seven Springs Estate)占地達213英畝。

多年下來，川普集團不斷向奧西寧地方政府爭取，希望取得更低的稅務核定；地方政府評估高球場的估值為1500萬元，但公司表示僅140萬元。8月中旬紐約州高等法院法官托伯特(Bruce Tolbert)批准雙方和解，將高球俱樂部2015至2020年的應稅估值調降32%，2021年的估值降低為950萬元，讓川普集團獲得87萬5000元的退稅。

不過川普集團並不滿足於現階段的和解，早在2015年，高球俱樂部就尋求降低90%的應稅估值，但此舉引發當地官員和反川普人士的不滿。2019年，高球場的房地產稅總額為48萬7000元。

川普 紐約州 高球

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