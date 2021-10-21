巴農屢拒作證 眾院調查委員會全票通過藐視國會指控

前總統川普的前助理巴農。(美聯社)

為調查1月6日國會暴動事件真相，眾院 成立專責調查委員會，該委員會並有權傳喚相關人士出席作證；但因前總統川普 的高級顧問巴農(Stephen Bannon)屢次無視傳票，拒絕出席國會聽證，該委員會19日晚一致通過決議，建議全院21日表決，對巴農向司法部提出藐視國會的刑事指控。

眾院共和黨 領袖麥卡錫20日致函指示所有共和黨籍眾議員21日投反對票。但共和黨籍的眾院調查委員會副主席麗茲．錢尼已表示支持民主黨立場，投票贊成裁定巴農藐視國會。

自調查委員會展開調查後，川普一直以行政特權為由，指示包含巴農在內的有關證人不要與委員會合作，但拜登總統已多次公開宣示唯有現任總統才享有行政特權；眾院多數黨領袖、民主黨籍聯邦眾議員霍耶(Steny Hoyer)表示，將於21日正式在全院會議上表決藐視國會的指控。

霍耶說：「巴農可以、也有義務協助國會發掘真相；他一再拒絕履行出席國會作證的義務是否涉及藐視國會將由全院於21日審議。」

長期反川的共和黨籍眾議員、眾院調查委員會副主席麗茲．錢尼(Liz Cheney)則批評，巴農拒絕出席國會聽證的行為，恰說明了川普必定在國會暴動時掌握情況，卻仍任由事態發展；她說：「他拒絕出席作證，就說明了巴農根本就知道1月6日『會出事』，甚至可能還參與了策畫這起事件。」

她呼籲共和黨的議員們21日全院投票時「做正確的事」，她說：「麥卡錫(Kevin McCarthy)一直在阻撓調查委員會的運作，因此共和黨議員們為了不得罪麥卡錫，不得不屈服；但我還是希望同事們『做正確的事』，他們都曾經說過要為民眾找出真相，但現在是不是都對真相視而不見，然後拿政黨政治當作卸責的理由？」

事實上，除少數黨領袖麥卡錫外，共和黨眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)也反對調查委員會對巴農的傳喚，呼籲同黨議員在21日投下反對票，並指這場辯論將會演變成另一場黨派衝突；川普對於錢尼老愛與他唱反調也深感不耐，稱她是一個「沾沾自喜的智障」。