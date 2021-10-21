放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒「宣告回歸」

全力謀算東山再起、但卸任後仍遭社群媒體全面封鎖的前美國總統川普，20日晚間透過官方聲明，確認自己將發表全新的社群媒體網路「TRUTH Social」。 （路透）

「你們最愛的美國 總統...將要重返舞台了！」全力謀算東山再起、但卸任後仍遭社群媒體 全面封鎖的前美國總統川普 ，20日晚間透過官方聲明，確認自己將發表全新的社群媒體網路「TRUTH Social」，內容除了「主打自己」以外，更將搭配「反政治正確娛樂節目」的隨選隨看，甚至發展川粉專屬的數位支付系統，意圖藉此擺脫大型社群媒體的言論管制，並重新擴張全球的右翼社群商機與「川粉數位生態系」。

「川普社交網」11月全球封測

這套「川普社交網」目前全站預計於11月全球封測，川普也表示將會針對「特定人物」發出測試邀請碼，以2022年Q1正式營運為目標，根據川普集團的說法，這也將是川普被推特（Twitter）禁言之後，他本人唯一「真人代言」並直接使用的新型系統。

雖然川普卸任之後，曾不斷丟出「川普電視網」、「川普社群網站」的傳媒願景，但大多數的口號都只是說說而已，唯本回的「TRUTH Social」目前已經完成與一家空殼支票公司（SPAC）的合併，並將以此「借殼IPO」籌募10億美金以上的營運資源——然而這雖與川普規畫中的「2024總統大選再戰計畫」高度連動，但令人感到驚訝的是：川普集團這回借殼IPO的公司，卻與一家來自中國武漢的中資企業有所牽連？

「TRUTH Social」目前已經完成與一家空殼支票公司（SPAC）的合併，並將以此「借殼IPO」籌募10億美金以上的營運資源。 （Getty Images）

川普打算成立「專屬社交媒體」一事，在美國已傳言多時。自從在2021年1月6日「美國國會山莊遇襲事件」後，被控煽動支持者襲擊國會的川普本人，就遭到推特與臉書（Facebook）等龍頭媒體「無限期封帳」。對此極為不滿的川普此後雖已卸任總統，但發言權限至今仍無法恢復，因此川普團隊與支持者也以此譴責「自由派網路怪獸打壓美國人的言論自由」，並接連號召了數波分散卻零星的平台出走潮。

曾不背書社媒 川普：都沒在用

雖然這在這波「川粉使用者的大出逃」中，有許多替代性平台意欲搶攤，但川普本人卻一直不願為特定系統的使用背書。雖然在今年7月，川普親信幕僚之一、曾擔任川普競選發言人的傑森米勒（Jason Milller），一度高舉著「川粉大集結」的口號創辦了全新社群系統Gettr，並一度宣稱「Gettr已受川普唯一指名欽點」。不過川普本人卻馬上與米勒公開切割，強調自己完全沒再使用任何社群媒體，

「我目前完全沒在用社群媒體平台啦，完全沒有，包括Parler、GETTR、Gab...任何平台都沒有我！不過如果那天我決定要加入哪個使用圈，或者乾脆打造一套我專屬的系統，到時我一定會公告天下通知大家，謝囉大家！」

在聲明稿中，川普一如往常地很有精神並充滿爭議：「我們現在是生活在怎樣的時代啊？在推特上，到處都是塔利班的宣傳轟炸，但最受大家愛戴的美國總統我本人，卻得被禁言封鎖？這根本沒天理，不可接受啦」。（Getty Images）

誰知不到半年，川普旗下的「川普傳媒科技集團（TMTG），20日就公布了TRUTH Social的上線與封測計畫。

「我之所以創辦TRUTH Social與川普傳媒科技集團，就是為了挺身而出，對抗那些政治封殺我的大科技暴政公司！」在聲明稿中，川普一如往常地很有精神並充滿爭議：

「我們現在是生活在怎樣的時代啊？在推特上，到處都是塔利班的宣傳轟炸，但最受大家愛戴的美國總統我本人，卻得被禁言封鎖？這根本沒天理，不可接受啦！」

除了社交 還有隨選隨看影音

TMTG所主導的TRUTH Social網路計畫，預計將於今年11月開始陸續封測，並展開一系列的名人邀請登場。同時，川普也承諾本回的TRUTH Social不僅只提供社交服務，其平台還會結合隨選隨看的影音內容，

「...提供使用者最言論自由、最不受政治正確束縛、最反覺醒青年與取消文化運動的『究極娛樂產品』。」

值得注意的是，川普親筆新聞稿中，自己特別強調「最不受政治正確干擾的『娛樂』」，這是否表示空喊以久的「川傳媒」也將隨「川平台」一併現身？各種猜測與亂戰的網路情緒，也引發了許多興奮期待與圍攻待命。

不過川普集體進軍社群網路平台的新聞稿裡，完全沒有提到新平台的技術規格與使用特色。而更為外界關切的重要進度，反而是川普集團為了這全新的社群媒體，所預備「借殼IPO」計畫。

圖為2021年1月國會山莊遇襲事件中的川普支持者們。（路透）

官方新聞稿表示：川普傳媒科技集團目前已經與另一家名為「數位世界收購集團」（Digital World Acquisition Group）的特殊目的收購公司（SPAC）完成合併——所謂的SPAC也被白話稱為「空頭支票公司」，其成立的目的即是以協助他人「借殼IPO」或「借殼上市」，藉此加速融資的時間程序。

雖然類似的借殼IPO方式，在美國金融市場上很是常見，但由於川普過往的信用紀錄不甚良好，各種不清楚的稅務、帳務挪移與惡意破產往例，再加上川普至今仍在持續與草根支持者大量募款，但受選舉獻金法規限制的這筆現金流其實不能用於「未來選舉」，而川普團隊也對金流用向交代不清，種種問題也都讓反對者懷疑：「川普是不是又再耍花招，一心想著發大財了？」

合併公司 與中國資本有聯繫

除此之外，川普集團所合併的這家空頭支票公司背景，也讓政壇格外在意。根據市場的公開紀錄，與川普合作的數位世界收購集團，雖然是註冊在佛羅里達的美國公司；但其美國籍CEO奧蘭多（Patrick F. Orlando）卻同時身兼另一家空頭支票公司——運鴻國際——的執行長。

但運鴻國際的根據地，其實是中國湖北的武漢市，母財團是中國本地投資太陽能光電、健康食品與農業設備，並因積極參與一帶一路東南亞建設與武漢肺炎抗疫賑災行動，而屢受中國官方褒揚的「中國運鴻集團」——換句話說，川普社群網站的合作夥伴，或許與中國資本也頗有聯繫。

川普親筆新聞稿中，自己特別強調「最不受政治正確干擾的『娛樂』」，這是否表示空喊以久的「川傳媒」也將隨「川平台」一併現身？圖為2021年1月國會山莊遇襲事件中的川普支持者們。 （路透）

雖然奧蘭多與運鴻企業的關聯，很可能只限於提供借殼上市「載具公司」的場邊服務。但由於TRUTH Social的市場設定極為敏感，持有與操作者又是極具爭議的美國前總統本人，再加上全計畫極可能會與川普醞釀中的「2024年總統大選參戰」極為有關，因此這一層不大透明且令人困惑的牽連關係，也格外地引發「ABC新聞網」等美國媒體的討論與注意。

事實上，川普在離開白宮後，就不斷醞釀著捲土重來。儘管在當前的華府政治中，川普的影響力並沒有直接指揮著共和黨的兩院議員，但「川派議員」在共和黨團與草根支持者之間聲勢力量，卻仍是相當有力量的影響關鍵。

特別是今年夏季，美國各地紛紛解封常態後，恢復活力的川普也積極勤跑各地的大型政治活動，除了吸引鐵粉群聚的實力依舊之外，川普在美國保守派陣營裡的旗幟地位，也在一場場的晚會活動中，以極強的爭議與號召實力，不斷顯示出自己的不可動搖。

團隊規畫「提前宣布參選時機」

根據「華盛頓郵報」的追蹤報導，心裡其實決意再戰2024的川普，其核心團隊已在規畫「提前宣布參選的時機」。

雖然最保守的時機點，預料會在2022年11月的「期中選舉」過後。但川普身邊的鷹派幕僚，卻也有人鼓動他提前在2022年夏季、期中選舉前就該宣布參選，這一方面是為了主動展示自己帶動共和黨草根力量的「選舉戰力」，二方面也可以收割民主黨可能失去國會完全執政的戰功，三方面也可以主動壓制前副總統潘斯、前國務卿龐培歐、佛羅里達州長德桑提斯...等一票「老部下野心家」的出頭野心，以最粗暴有效的突襲方式，再度拿下共和黨的政治主導權。

根據華盛頓郵報的追蹤報導，心裡其實決意再戰2024的川普，其核心團隊已在規畫「提前宣布參選的時機」。（歐新社）

共和黨黨內流傳，川普雖然沒有直接參加共和黨的黨部高層運作，但近期卻非常關切潘斯、龐培歐、德桑提斯、克魯茲、盧比歐...等「昔日從眾」的參選運作與動向。雖然川普非常在意這些亦敵亦友的老伙伴，是否會出來角逐共和黨的總統提名初選，但他對身邊人卻又信心滿滿地表示：「我相信只要我表達出馬態度，這些傢伙絕對沒種與我正面競爭。」

共和黨頭痛 川普社群重返添亂

不過對於川普興致勃勃地準備提前宣布參選，共和黨內的國會主流派卻是非常頭痛。頭痛的問題在於，目前國會正逐步進入「1月6日國會襲擊事件」的調查高峰，川普此時的社群重返與參選添亂，恐正中民主黨的標靶下懷，反讓已出現「進步派溫和派分裂」的民主黨內部得到刺激基本盤的施力點，對於共和黨的選情操作恐更添變數與不可預測的混亂。

然而相關的討論與謀算，都不是短時間內能有答案。川普就連自己即將推出的TRUTH Social究竟能籌到多少錢？使用者到底買不買單？在缺少細節資訊的此時此刻，仍有很高機率會是虎頭蛇尾的噱頭募錢坑。

但在沒有社群網路的日子裡，不甘寂寞的川普又在做什麼呢？事實上，川普本人只是把過往發在推特的嗆聲暴言，轉放在自己個人政治官網上，以每日標題新聞稿的方式親筆發出。根據「國會山莊報」等媒體的說法，川普過去屢上頭版的文字直播，在被推特與臉書封殺後，除官網外就是倚賴「會員電子報」發送，但其遞送設定很明顯地是以「導購紀念品」與「催促捐款川普」為主，雖然不確定開封率與互動表現有多高，但據信來自草根支持者小額捐款的金流量「仍舊非常驚人」。