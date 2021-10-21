白宮宣布兒童疫苗接種時間表…小針筒 藥局學校可打

拜登政府20日宣布針對五至11歲兒童的新冠疫苗施打計畫，在FDA批准後，可望在11月初向各州兒科診所、藥房、公校發放疫苗。圖為康州一醫護人員為13歲的Charles Muro打疫苗。(Getty Images)

白宮 官員20日宣布，5歲至11歲兒童的新冠疫苗 未來幾周可望獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准，針筒與針頭都將採用兒童尺寸；聯邦當局最快11月初向各州兒科診所、藥房、公校發放疫苗，且有小兒科醫師在現場協助，不會有孩童大規模接種站，目前預備的疫苗數量足夠供全美2800萬名該年齡層的兒童。

白宮官員表示，FDA將在26日召開會議聽取輝瑞 兒童疫苗的數據；聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗諮詢小組11月2日至3日評估疫苗使用建議，若審核通過，11月首周將發放共1500萬劑低劑量兒童疫苗，至全美逾2萬5000家兒科診所和醫療機構；白宮也將舉辦活動，向家長、兒童衛教疫苗知識。

拜登政府20日宣布針對五至11歲兒童的新冠疫苗施打計畫，在FDA批准後，可望在11月初向各州兒科診所、藥房、公校發放疫苗。圖為洛杉磯市兒童上學。(美聯社)

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，此政策旨在減低新冠病毒在全美的衝擊，Delta變種病毒改變疫情局勢；他引述近期一項研究，孩童跟成人一樣容易染疫和傳播病毒，只是半數孩童染疫後無症狀。

拜登政府指，兒童疫苗施打情況將不會像十個月前首批成人接種一樣，當時疫苗嚴重不足，但目前輝瑞疫苗儲存量足夠，家長和兒童無需長時間等待。

白宮新冠疫苗因應小組資深政策顧問桑雅‧伯恩斯坦(Sonya Bernstein)指出，兒童疫苗獲得核准之後，聯邦急難管理局(FEMA)將為支援兒童疫苗施打計畫落實與宣傳的州政府，提供全額經費補助。

伯恩斯坦表示，過去幾周以來，聯邦主管機關一直在討論如何推出「孩童友善環境」，例如5歲到11歲兒童接種新冠疫苗時，不會像成年人一樣在大規模疫苗接種站排隊打疫苗。

拜登政府20日宣布針對五至11歲兒童的新冠疫苗施打計畫，在FDA批准後，可望在11月初向各州兒科診所、藥房、公校發放疫苗。(Getty Images)

伯恩斯坦說，由於某些小朋友情緒較敏感，在兒科醫師辦公室、兒童醫院或藥局等地點打疫苗，會是較佳選擇。另外，針頭與針筒也將採用兒童尺寸。

輝瑞疫苗需接種兩劑，間隔21天，兒童疫苗若在11月初獲緊急授權，首批最快可在聖誕節前接種完畢。

根據CDC20日數據，全國近1億9000萬名、66.9%的12歲以上人口完全接種；2億1900萬人、77.3%人口已接種至少一劑；白宮官員表示，完全接種者染疫住院的可能性降低十倍，長期來看，若要成功抗疫，必須清除所有年齡段的接種限制。

雖然兒童染疫致死或重病風險明顯低於年長者，但目前全美有至少637名18歲以下的新冠死亡病例，600萬名兒童曾染疫。