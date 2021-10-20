補強針 食藥局擬允許莫德納與嬌生混搭

FDA本周可能宣布，完成接種莫德納與嬌生新冠疫苗的民眾，在施打補強針時可以混搭使用。（美聯社）

紐約時報報導，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本周可能宣布，完成接種莫德納 (Moderna)與嬌生 (Johnson & Johnson)新冠疫苗 的民眾，在施打補強針時可以混搭使用。

報導指出，食藥局宣布補強針可與先前接種疫苗廠牌不同之後，嬌生疫苗的市場需求可能隨之降低，醫師以及其他疫苗接種機構將擁有更多彈性空間。

消息人士指出，對於不同廠牌的新冠疫苗，聯邦政府並不會建議民眾施打特定疫苗，衛生主管官員可能會呼籲民眾，補強針最好盡可能與先前完成接種的疫苗廠牌相同；但提供疫苗的機構可以自行判斷，為民眾施打不同廠牌的補強針，州政府衛生機關在過去幾周以來，一直向聯邦政府爭取開放這項自主權。

食藥局15日舉行的疫苗諮詢會議上，由專家組成的委員會提出一份國家衛生研究院(NIH)進行的研究報告，內容便是不同廠牌新冠疫苗混搭使用(mix and match)的調查。研究報告指出，曾經接種只須施打一劑嬌生疫苗的民眾，後來以莫德納疫苗做為補強針，體內抗體指數在15天當中增加76倍。相較之下，再打一劑嬌生疫苗補強針的民眾，抗體指數則增加四倍。

紐時報導，聯邦主管機關本周將擴大符合施打補強針的資格範圍，讓更多美國民眾得以納入。

報導指出，食藥局計畫於20日晚間授權莫德納與嬌生疫苗補強針，緊接著也允許莫德納與嬌生疫苗做為補強針的混合使用。食藥局今年9月已授權輝瑞(Pfizer)疫苗補強針使用，使用時間是第二劑疫苗施打後的至少六個月。

聯邦疾病防治中心(CDC)諮詢委員會訂於21日討論補強針議題，並且做出建議。紐時報導，到了本周末，數千萬民眾將符合施打補強針的資格。