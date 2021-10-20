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做抗體檢測判定免疫力是否足夠？ 專家：徒勞無功

編譯林梅婕／綜合19日電
聯邦疾病防治中心和食藥局反對利用抗體檢測判定個人對新冠病毒的免疫力。圖為醫務人員為民眾檢驗抗體。（美聯社）
聯邦疾病防治中心和食藥局反對利用抗體檢測判定個人對新冠病毒的免疫力。圖為醫務人員為民眾檢驗抗體。（美聯社）

近日新冠肺炎疫苗補強針開放特定族群先行接種，卻間接引起部分已完成兩劑疫苗接種的民眾開始懷疑自己體內的抗體數量究竟剩下多少；對此科學家和傳染病醫師們都一致認為，若要了解個體對新冠病毒的保護力，抗體檢測(又稱血清檢測)絕對是徒勞無功。

聯邦疾病防治中心(CDC)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)與美國傳染病學會(IDSA)都曾表示，反對利用抗體檢測判定個人對新冠病毒的免疫力

目前沒有任何一州的官方政府鼓勵使用抗體檢測來決定民眾是否需要接種補強針，不過有些州確實會以各種不同原因而進行標靶抗體檢測，如馬里蘭州和南卡羅來納州。

抗體實際上為免疫系統產生的蛋白質分子，主要目的為中和入侵人體的病毒或細菌；但究竟需要多少抗體才足以抵抗新冠病毒，這點科學家們還不得而知。

有些疾病例如A型或B型肝炎，確實可透過抗體含量的多寡判定人體是否對該疾病具有免疫力；只不過相對其他疾病，人類對新冠病毒的了解仍相當有限，塔夫茨醫療中心(Tufts Medical Center)傳染病合作計畫副主任瑪莉‧霍金斯(Mary Hopkins)說：「要說對抗新冠病毒，我們的資歷還太淺，無法掌握人體對病毒免疫的標準。」

不過抗體檢測也有一些好處，尤其當患者出現疑似新冠肺炎的病症時，可透過抗體檢測得知是否先前就已染疫；但如果只是要了解自己對病毒有沒有免疫力，匹茲堡大學醫院(University of Pittsburgh Medical Center)臨床實驗室醫主任威爾斯(Alan Wells)說：「測量自己接種疫苗後八個月剩下多少抗體，這個資訊是相對沒有價值的。」

檢測 疫苗 免疫力

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