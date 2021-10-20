大批未成年無證移民 搭夜班機安置紐約

拜登政府被指透過秘密班機安置無證青少年與兒童到大紐約地區，不希望選民知道有多少非法入境者獲准留美。圖為非法越境且無成陪伴的青少年獲安排搭乘巴士前往安置點。（Getty Images）

紐約郵報(New York Post)報導，大批未成年無證移民搭乘夜間班機，被拜登政府載到紐約地區安置；消息人士指出，從德州起飛的無證移民專機，至少從今年8月就開始行動。報導指出，光在上周，紐約州 威徹斯特郡機場 (Westchester County Airport)就有兩架專機抵達，走下飛機的乘客絕大多數為兒童與青少年，只有少數為20多歲的年輕男子。

報導指出，這兩架專機抵達威徹斯特郡機場的時間分別為13日晚間10時49分、15日晚間9時52分，無證青少年乘客下機之後立即排隊搭乘巴士，現場有郡警戒備；搭乘專機抵達大紐約地區的無證青少年與兒童，其中有部分與住在新澤西州的親戚或擔保人見面，其他則被載到位於長島的一家安置中心。

據報導，根據航班追蹤網路統計分析，從今年8月8日以來，約2000名非法入境無證移民在美墨邊境 遭查緝後，陸續被送到白原市(White Plains)外圍的機場，航班紀錄顯示某些班機降落時間為午夜過後到清晨6時30分之間，也就是當地自願宵禁實施期間，8月20日有兩架來自休士頓的專機，便分別於凌晨2時13分及4時29分降落。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)最新統計顯示，今年7月與8月間，共計3萬7805名青少年無證移民從美墨邊境非法入境，包括某些被人口走私販子遺棄的兒童或青少年。

熟悉威徹斯特郡機場行動的消息人士說，搭乘專機抵達的無證青少年與兒童通常各自帶著背包走下飛機，降落後立即被安排搭上巴士專車，前往布朗士、布魯克林、皇后區、紐約上州紐堡(Newburgh)或康州布里奇波特(Bridgeport)、丹伯里(Danbury)。

報導指出，非營利慈善組織「仁慈第一」(MercyFirst)與聯邦政府簽約，為無證青少年與兒童提供安置服務。

紐約郵報編輯委員會指出，拜登政府透過秘密班機安置無證青少年與兒童，因為不希望選民知道有多少非法入境者獲准留美。