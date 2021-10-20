我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

大批未成年無證移民 搭夜班機安置紐約

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府被指透過秘密班機安置無證青少年與兒童到大紐約地區，不希望選民知道有多少非法入境者獲准留美。圖為非法越境且無成陪伴的青少年獲安排搭乘巴士前往安置點。（Getty Images）
拜登政府被指透過秘密班機安置無證青少年與兒童到大紐約地區，不希望選民知道有多少非法入境者獲准留美。圖為非法越境且無成陪伴的青少年獲安排搭乘巴士前往安置點。（Getty Images）

紐約郵報(New York Post)報導，大批未成年無證移民搭乘夜間班機，被拜登政府載到紐約地區安置；消息人士指出，從德州起飛的無證移民專機，至少從今年8月就開始行動。報導指出，光在上周，紐約州威徹斯特郡機場(Westchester County Airport)就有兩架專機抵達，走下飛機的乘客絕大多數為兒童與青少年，只有少數為20多歲的年輕男子。

報導指出，這兩架專機抵達威徹斯特郡機場的時間分別為13日晚間10時49分、15日晚間9時52分，無證青少年乘客下機之後立即排隊搭乘巴士，現場有郡警戒備；搭乘專機抵達大紐約地區的無證青少年與兒童，其中有部分與住在新澤西州的親戚或擔保人見面，其他則被載到位於長島的一家安置中心。

據報導，根據航班追蹤網路統計分析，從今年8月8日以來，約2000名非法入境無證移民在美墨邊境遭查緝後，陸續被送到白原市(White Plains)外圍的機場，航班紀錄顯示某些班機降落時間為午夜過後到清晨6時30分之間，也就是當地自願宵禁實施期間，8月20日有兩架來自休士頓的專機，便分別於凌晨2時13分及4時29分降落。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)最新統計顯示，今年7月與8月間，共計3萬7805名青少年無證移民從美墨邊境非法入境，包括某些被人口走私販子遺棄的兒童或青少年。

熟悉威徹斯特郡機場行動的消息人士說，搭乘專機抵達的無證青少年與兒童通常各自帶著背包走下飛機，降落後立即被安排搭上巴士專車，前往布朗士、布魯克林、皇后區、紐約上州紐堡(Newburgh)或康州布里奇波特(Bridgeport)、丹伯里(Danbury)。

報導指出，非營利慈善組織「仁慈第一」(MercyFirst)與聯邦政府簽約，為無證青少年與兒童提供安置服務。

紐約郵報編輯委員會指出，拜登政府透過秘密班機安置無證青少年與兒童，因為不希望選民知道有多少非法入境者獲准留美。

紐約州 美墨邊境 機場

上一則

疫情緩 專家：新冠病毒仍會持續變種 傳染力可能更強

下一則

歧視白人、亞裔? 法官裁決：北卡大招生可續考慮種族

延伸閱讀

曼欽、桑德斯握手言和？ 擬合作推預算案

曼欽、桑德斯握手言和？ 擬合作推預算案
民主黨2眾議員表態不再選 恐難續掌眾院

民主黨2眾議員表態不再選 恐難續掌眾院
美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動

美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動
阿富汗撤軍亂象 拜登政府部門忙卸責 首席特使先下台

阿富汗撤軍亂象 拜登政府部門忙卸責 首席特使先下台

熱門新聞

專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨