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歧視白人、亞裔? 法官裁決：北卡大招生可續考慮種族

編譯陳韻涵／綜合19日電
聯邦法官裁定，教堂山北卡羅來納大學可將種族當作評估招生的參考依據之一，符合憲法且未涉及歧視。圖為該校校園。（美聯社）
聯邦法官裁定，教堂山北卡羅來納大學可將種族當作評估招生的參考依據之一，符合憲法且未涉及歧視。圖為該校校園。（美聯社）

聯邦法官18日裁決，教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina Chapel Hill)可將種族當作評估招生的參考依據之一，符合憲法且未涉及歧視。

北卡州溫斯頓-賽勒姆(Winston-Salem)地區法官洛瑞塔‧比格斯(Loretta Biggs)表示，北卡大招生過程中，「種族並非決定性因素」，強調校方好意考量「種族中立」(race-neutral)的招生策略。

比格斯是前總統歐巴馬2014年提名的聯邦法官，且是北卡州第一位非裔女性聯邦地方法官。

提告的非營利組織「學生爭取公平入學」(SFFA)指北卡大招生政策歧視白人與亞裔學生。

比格斯在裁決書中寫道：「種族交織在少數民族學生生活的諸多層面，若忽略它、降低其重要性，或(如SFFA)僅以數據模型評估，會錯失許多重要的內容。」

教堂山北卡大助理副校長貝斯‧凱斯(Beth Keith)在聲明中表示，「這項決定說明校方神聖的招生策略合法」。

獲得保守派法律策士布盧姆(Ed Blum)支持的SFFA尚未表態是否上訴。

最高法院6月延後裁決SFFA對哈佛大學提起的類似訟案。

2016年，時任大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)加入最高法院的自由派大法官的行列，以4比3允許德州大學(University of Texas)採用平權措施(Affirmative Action)招生。

如今，最高法院有六名保守派大法官，擁有6比3的優勢。

比格斯表示，教堂山北卡大「打造多元環境還差得遠」，但有在努力。

她寫道，少數族群學生「在許多大學空間感覺被孤立、排擠，承受刻板印象，並被視為表徵」。

她接著寫道：「證據顯示，該校整體而言錄取的少數族裔學生遠少於白人與亞裔。」

校方統計，教堂山北卡大2021-22學年招收5630名新生，其中白人56%、亞裔21%、非裔12%、西語裔10%，北美原住民2%。

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